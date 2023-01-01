Де і як жінкам з Волині безоплатно зробити мамографію

Мамографія – це одне з шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології. Це – дослідження за допомогою рентгенівського апарату – мамографа.Про це розповіли у Фонді боротьби з раком.Воно безоплатне для пацієнток певних категорій і оплачується з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій.✔ жінки після 40 років;✔ жінки будь-якого віку, у яких є підозра на пухлинні новоутворення, виявлені під час мануального огляду чи УЗД дослідженні;✔ жінки будь-якого віку, у яких найближчі прямі родички мали/мають рак молочної залози.▪️ Обласний медичний центр онкології КП «Волинська обласна клінічна лікарня (перед тим, як зробити мамографію в онкоцентрі, варто записатися на прийом до лікаря-мамолога).▪️ Медичний центр «Благомед»▪️ Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади (міська клінічна лікарня)Аби зробити мамографію безоплатно, жінкам потрібно:■ взяти направлення у сімейного лікаря, з яким підписана декларація.■ Направлення також може виписати лікуючий лікар за наявності відповідних показань. Направлення може бути як паперовим, так і електронним.■ Обрати медичний заклад із переліку тих, де є мамограф та договір з НСЗУ, і записатися на процедуру мамографії вже безпосередньо у цьому медичному закладі.Наголошується, що мамографія дозволяє виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.Раннє виявлення рятує життя!