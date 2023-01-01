Де і як жінкам з Волині безоплатно зробити мамографію
Сьогодні, 18:32
Мамографія – це одне з шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології. Це – дослідження за допомогою рентгенівського апарату – мамографа.
Про це розповіли у Фонді боротьби з раком.
Воно безоплатне для пацієнток певних категорій і оплачується з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій.
Кому рекомендована мамографія:
✔ жінки після 40 років;
✔ жінки будь-якого віку, у яких є підозра на пухлинні новоутворення, виявлені під час мануального огляду чи УЗД дослідженні;
✔ жінки будь-якого віку, у яких найближчі прямі родички мали/мають рак молочної залози.
Де на Волині можна пройти мамографію:
Луцьк:
▪️ Обласний медичний центр онкології КП «Волинська обласна клінічна лікарня (перед тим, як зробити мамографію в онкоцентрі, варто записатися на прийом до лікаря-мамолога).
▪️ Медичний центр «Благомед»
▪️ Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади (міська клінічна лікарня)
Луцький район: Луцька центральна районна лікарня
Ковель: Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання
Нововолинськ: Нововолинська центральна міська лікарня
Любомль: Любомльське територіальне медичне об'єднання
Маневичі: КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня»
Володимир: КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання».
Аби зробити мамографію безоплатно, жінкам потрібно:
■ взяти направлення у сімейного лікаря, з яким підписана декларація.
■ Направлення також може виписати лікуючий лікар за наявності відповідних показань. Направлення може бути як паперовим, так і електронним.
■ Обрати медичний заклад із переліку тих, де є мамограф та договір з НСЗУ, і записатися на процедуру мамографії вже безпосередньо у цьому медичному закладі.
Наголошується, що мамографія дозволяє виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.
Раннє виявлення рятує життя!
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Про це розповіли у Фонді боротьби з раком.
Воно безоплатне для пацієнток певних категорій і оплачується з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій.
Кому рекомендована мамографія:
✔ жінки після 40 років;
✔ жінки будь-якого віку, у яких є підозра на пухлинні новоутворення, виявлені під час мануального огляду чи УЗД дослідженні;
✔ жінки будь-якого віку, у яких найближчі прямі родички мали/мають рак молочної залози.
Де на Волині можна пройти мамографію:
Луцьк:
▪️ Обласний медичний центр онкології КП «Волинська обласна клінічна лікарня (перед тим, як зробити мамографію в онкоцентрі, варто записатися на прийом до лікаря-мамолога).
▪️ Медичний центр «Благомед»
▪️ Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади (міська клінічна лікарня)
Луцький район: Луцька центральна районна лікарня
Ковель: Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання
Нововолинськ: Нововолинська центральна міська лікарня
Любомль: Любомльське територіальне медичне об'єднання
Маневичі: КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня»
Володимир: КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання».
Аби зробити мамографію безоплатно, жінкам потрібно:
■ взяти направлення у сімейного лікаря, з яким підписана декларація.
■ Направлення також може виписати лікуючий лікар за наявності відповідних показань. Направлення може бути як паперовим, так і електронним.
■ Обрати медичний заклад із переліку тих, де є мамограф та договір з НСЗУ, і записатися на процедуру мамографії вже безпосередньо у цьому медичному закладі.
Наголошується, що мамографія дозволяє виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.
Раннє виявлення рятує життя!
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