Де і як жінкам з Волині безоплатно зробити мамографію

Де і як жінкам з Волині безоплатно зробити мамографію
Мамографія – це одне з шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології. Це – дослідження за допомогою рентгенівського апарату – мамографа.

Про це розповіли у Фонді боротьби з раком.

Воно безоплатне для пацієнток певних категорій і оплачується з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій.

Кому рекомендована мамографія:

✔ жінки після 40 років;

✔ жінки будь-якого віку, у яких є підозра на пухлинні новоутворення, виявлені під час мануального огляду чи УЗД дослідженні;

✔ жінки будь-якого віку, у яких найближчі прямі родички мали/мають рак молочної залози.

Де на Волині можна пройти мамографію:

Луцьк:

▪️ Обласний медичний центр онкології КП «Волинська обласна клінічна лікарня (перед тим, як зробити мамографію в онкоцентрі, варто записатися на прийом до лікаря-мамолога).

▪️ Медичний центр «Благомед»

▪️ Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади (міська клінічна лікарня)

Луцький район: Луцька центральна районна лікарня

Ковель: Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання

Нововолинськ: Нововолинська центральна міська лікарня

Любомль: Любомльське територіальне медичне об'єднання

Маневичі: КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня»

Володимир: КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання».

Аби зробити мамографію безоплатно, жінкам потрібно:

■ взяти направлення у сімейного лікаря, з яким підписана декларація.

■ Направлення також може виписати лікуючий лікар за наявності відповідних показань. Направлення може бути як паперовим, так і електронним.

■ Обрати медичний заклад із переліку тих, де є мамограф та договір з НСЗУ, і записатися на процедуру мамографії вже безпосередньо у цьому медичному закладі.

Наголошується, що мамографія дозволяє виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.

Раннє виявлення рятує життя!

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Теги: Волинь, мамографія
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