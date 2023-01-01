Орденом «За мужність» нагородили посмертно воїна з Волині Олександра Новосада

Олександра Новосада.



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"Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагородили нашого земляка, сержанта, гранатометника 14 окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого Новосада Олександра Ярославовича (посмертно).



Високої державної нагороди Героя удостоїли за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, рожищанин Олександр Новосад, 1991 року народження, загинув 26 вересня 2022 року на Харківщині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагородили посмертно рожищанинаПро це повідомили у Рожищенській громаді."Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагородили нашого земляка, сержанта, гранатометника 14 окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого Новосада Олександра Ярославовича (посмертно).Високої державної нагороди Героя удостоїли за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, рожищанин Олександр Новосад, 1991 року народження, загинув 26 вересня 2022 року на Харківщині.

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