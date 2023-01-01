На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО
Сьогодні, 11:16
16 липня у Володимирській громаді попрощалась одразу із двома захисниками України Андрієм Нехаєм та Олександром Власюком.
Про це повідомили у Володимирській міській раді.
"50-річний володимирчанин Андрій Нехай був мобілізований до лав ЗСУ 28 травня 2022 року. Старший солдат обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника. Загинув 11 липня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. У нього залишилась дружина та син.
Прощання з Андрієм Нехаєм розпочалось у будинку, де мешкав чоловік, звідки траурний кортеж вирушив до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховали бійця з усіма військовими почестями на Федорівському кладовищі.
Тим часом у селі Суходоли провели в останню дорогу 47-річного Олександра Власюка. Не зважаючи на свою інвалідність, чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов як доброволець захищати рідну землю від ворога. Його життя обірвалось 12 липня. В Олександра залишилась мама та сестра", - йдеться в повідомленні.
Останній спочинок воїн знайшов на кладовищі у своєму рідному селі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Володимирській міській раді.
"50-річний володимирчанин Андрій Нехай був мобілізований до лав ЗСУ 28 травня 2022 року. Старший солдат обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника. Загинув 11 липня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. У нього залишилась дружина та син.
Прощання з Андрієм Нехаєм розпочалось у будинку, де мешкав чоловік, звідки траурний кортеж вирушив до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховали бійця з усіма військовими почестями на Федорівському кладовищі.
Тим часом у селі Суходоли провели в останню дорогу 47-річного Олександра Власюка. Не зважаючи на свою інвалідність, чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов як доброволець захищати рідну землю від ворога. Його життя обірвалось 12 липня. В Олександра залишилась мама та сестра", - йдеться в повідомленні.
Останній спочинок воїн знайшов на кладовищі у своєму рідному селі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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