На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО

На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО
16 липня у Володимирській громаді попрощалась одразу із двома захисниками України Андрієм Нехаєм та Олександром Власюком.

Про це повідомили у Володимирській міській раді.

"50-річний володимирчанин Андрій Нехай був мобілізований до лав ЗСУ 28 травня 2022 року. Старший солдат обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника. Загинув 11 липня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. У нього залишилась дружина та син.

Прощання з Андрієм Нехаєм розпочалось у будинку, де мешкав чоловік, звідки траурний кортеж вирушив до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховали бійця з усіма військовими почестями на Федорівському кладовищі.

Тим часом у селі Суходоли провели в останню дорогу 47-річного Олександра Власюка. Не зважаючи на свою інвалідність, чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов як доброволець захищати рідну землю від ворога. Його життя обірвалось 12 липня. В Олександра залишилась мама та сестра", - йдеться в повідомленні.

Останній спочинок воїн знайшов на кладовищі у своєму рідному селі.
На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО
На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО
На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО
На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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