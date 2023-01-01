На Волині попрощалися з двома загиблими на війні Героями. ФОТО

Андрієм Нехаєм та Олександром Власюком.



Про це



"50-річний володимирчанин Андрій Нехай був мобілізований до лав ЗСУ 28 травня 2022 року. Старший солдат обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника. Загинув 11 липня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. У нього залишилась дружина та син.



Прощання з Андрієм Нехаєм розпочалось у будинку, де мешкав чоловік, звідки траурний кортеж вирушив до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховали бійця з усіма військовими почестями на Федорівському кладовищі.



Тим часом у селі Суходоли провели в останню дорогу 47-річного Олександра Власюка. Не зважаючи на свою інвалідність, чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов як доброволець захищати рідну землю від ворога. Його життя обірвалось 12 липня. В Олександра залишилась мама та сестра", - йдеться в повідомленні.



Останній спочинок воїн знайшов на кладовищі у своєму рідному селі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 липня у Володимирській громаді попрощалась одразу із двома захисниками УкраїнитаПро це повідомили у Володимирській міській раді."50-річний володимирчанин Андрій Нехай був мобілізований до лав ЗСУ 28 травня 2022 року. Старший солдат обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника. Загинув 11 липня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. У нього залишилась дружина та син.Прощання з Андрієм Нехаєм розпочалось у будинку, де мешкав чоловік, звідки траурний кортеж вирушив до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховали бійця з усіма військовими почестями на Федорівському кладовищі.Тим часом у селі Суходоли провели в останню дорогу 47-річного Олександра Власюка. Не зважаючи на свою інвалідність, чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов як доброволець захищати рідну землю від ворога. Його життя обірвалось 12 липня. В Олександра залишилась мама та сестра", - йдеться в повідомленні.Останній спочинок воїн знайшов на кладовищі у своєму рідному селі.

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