Внаслідок ДТП у Луцьку постраждали троє дітей: подробиці





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження автомобіля, а згодом і водія. Ним виявився 23-річний лучанин. Попередньо, він був тверезий.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аварія трапилася учора близько 14 години на вулиці Конякіна в Луцьку. Водій BMW виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із Hyundai під керуванням 47-річного ківерчанина. Керманич BMW з місця автопригоди зник, не дочекавшись співробітників поліції. Внаслідок аварії травмувалися троє неповнолітніх - 16, 13 та 11 років.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження автомобіля, а згодом і водія. Ним виявився 23-річний лучанин. Попередньо, він був тверезий.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває розслідування.

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