На Запоріжжі загинув Герой з Луцька Микола Близнюк

На Запоріжжі загинув Герой з Луцька Микола Близнюк
Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Луцька Микола Близнюк.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Близнюк Микола Олександрович, 22.05.1979 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду механіка-водія медичного пункту механізованого батальйону.

Солдат Близнюк Микола Олександрович загинув 12.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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