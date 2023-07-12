На Запоріжжі загинув Герой з Луцька Микола Близнюк
Сьогодні, 12:14
Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Луцька Микола Близнюк.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Близнюк Микола Олександрович, 22.05.1979 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду механіка-водія медичного пункту механізованого батальйону.
Солдат Близнюк Микола Олександрович загинув 12.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Близнюк Микола Олександрович, 22.05.1979 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду механіка-водія медичного пункту механізованого батальйону.
Солдат Близнюк Микола Олександрович загинув 12.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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