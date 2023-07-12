На Запоріжжі загинув Герой з Луцька Микола Близнюк

Микола Близнюк.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Близнюк Микола Олександрович, 22.05.1979 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду механіка-водія медичного пункту механізованого батальйону.



Солдат Близнюк Микола Олександрович загинув 12.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Близнюк Микола Олександрович, 22.05.1979 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду механіка-водія медичного пункту механізованого батальйону.Солдат Близнюк Микола Олександрович загинув 12.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.

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