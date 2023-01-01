Третя колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі, – ЗМІ
Сьогодні, 12:30
У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липня помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель.
Про це повідомив Беларускі Гаюн (Belarusian Hajun project).
"У напрямку Осиповичів і табору в с. Цель по трасі М5 від Бобруйська прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер", - йдеться у інформації.
У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури".
Зазначається, що автівки рухаються зі встановленими прапорами рф і з символікою ПВК "Вагнер".
За даними "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.
Спостерігачі вважають, що найманці рухаються в польовий табір у селі Цель, як було в попередні дні.
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Про це повідомив Беларускі Гаюн (Belarusian Hajun project).
"У напрямку Осиповичів і табору в с. Цель по трасі М5 від Бобруйська прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер", - йдеться у інформації.
У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури".
Зазначається, що автівки рухаються зі встановленими прапорами рф і з символікою ПВК "Вагнер".
За даними "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.
Спостерігачі вважають, що найманці рухаються в польовий табір у селі Цель, як було в попередні дні.
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