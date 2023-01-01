Третя колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі, – ЗМІ





Про це



"У напрямку Осиповичів і табору в с. Цель по трасі М5 від Бобруйська прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер", - йдеться у інформації.



У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури".



Зазначається, що автівки рухаються зі встановленими прапорами рф і з символікою ПВК "Вагнер".



За даними "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.



Спостерігачі вважають, що найманці рухаються в польовий табір у селі Цель, як було в попередні дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липня помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель.Про це повідомив Беларускі Гаюн (Belarusian Hajun project)."У напрямку Осиповичів і табору в с. Цель по трасі М5 від Бобруйська прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер", - йдеться у інформації.У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури".Зазначається, що автівки рухаються зі встановленими прапорами рф і з символікою ПВК "Вагнер".За даними "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.Спостерігачі вважають, що найманці рухаються в польовий табір у селі Цель, як було в попередні дні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію