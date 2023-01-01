У небі над Волинню помітили незвичайний захід сонця

У небі над Волинню помітили незвичайний захід сонця
Увечері 16 липня волиняни та волинянки ділилися в мережі світлинами «рідкісного» природного явища. Щоправда, загадкове світло у небі – захід сонця.

Про це журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost розповів доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики Волинського національного університету, викладач астрофізики Петро Трохимчук.

Учора, 16 липня, у Луцьку захід сонця спостерігали о 21:27. Дещо згодом, о 21:50, у мережі почали з'являтися фото нібито унікального природного явища.

У небі над Волинню помітили незвичайний захід сонця
У небі над Волинню помітили незвичайний захід сонця

За словами пана Петра, на фото – захід сонця.

«Оці промені, які добре видно на фото, спричинила неоднорідність атмосфери. Але це – не більше, аніж захід сонця, тому назвати це явище унікальним – не можна», – пояснює науковець.

Фото з соціальних мереж

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Теги: рідкісне явище, Волинь, протисутінкові промені
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