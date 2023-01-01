У небі над Волинню помітили незвичайний захід сонця

Увечері 16 липня волиняни та волинянки ділилися в мережі світлинами «рідкісного» природного явища. Щоправда, загадкове світло у небі – захід сонця.Про це журналістамрозповів доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики Волинського національного університету, викладач астрофізикиУчора, 16 липня, у Луцьку захід сонця спостерігали о 21:27. Дещо згодом, о 21:50, у мережі почали з'являтися фото нібито унікального природного явища.За словами пана Петра, на фото – захід сонця.«Оці промені, які добре видно на фото, спричинила неоднорідність атмосфери. Але це – не більше, аніж захід сонця, тому назвати це явище унікальним – не можна», – пояснює науковець.