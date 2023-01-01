На Волині міськрада купила трактори на понад 10 мільйонів: підозрюють розкрадання





Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду про огляд гаражних та інших господарських приміщень Ківерцівського міського виробничого управління житлово-комунального господарства, - пише



Прямий договір зі столичним підприємством «Елсідо Юніон» про закупівлю техніки Ківерцівська міськрада уклала 24 березня цього року після того, як на першу процедуру відкритих торгів не з’явилося жодного учасника. За умовами угоди разом із шістьма тракторами підприємство мало поставити громаді навісне обладнання, а саме: причепи, лопати-відвали, фронтальні навантажувачі, плуги двокорпусні та культиватори.



Правоохоронці ж запідозрили, що техніка надійшла не в повному обсязі та відкрили кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.







Усю техніку від «Елсідо Юніон» Ківерцівська громада повинна була отримати ще 15 квітня цього року. Дозвіл суду на огляд приміщень міського виробничого управління житлово-комунального господарства датований другим травня, а проєкт рішення міськради про передачу цього та іншого майна комунальникам – червнем 2023 року і з’явився на сайті нещодавно.



У поліції «Силі правди» повідомили, що наразі тривають експертизи. А Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук телефоном на прохання прокоментувати ситуацію відповів: «У нас є офіційний сайт, звертайтеся на сайт».



Проте, схоже, що правоохоронцям потрібно звернути увагу не лише на наявність придбаної техніки, але й на її ціни. Згідно з договором, один комплект трактора з обладнанням обійшовся Ківерцівській громаді в 1,716 мільйона гривень.



Проте, нові такі ж сільськогосподарські машини на сайтах з продажу техніки пропонують за цінами до 700 тисяч гривень. Отже, виходить, що обладнання до кожного трактора Ківерці купили за понад мільйон гривень.



Разом з тим в інтернет-магазинах комплект обладнання до трактора потягне приблизно на 500-600 тисяч гривень. Лопата-відвал для такої техніки в них вартує до 50 тисяч гривень, фронтальний навантажувач – близько 120 тисяч гривень, плуг двокорпусний – до 50 тисяч гривень, а культиватор – близько 100-150 тисяч гривень. Причіп потягне на 100-200 тисяч гривень. Через відсутність точних назв та характеристик обладнання, що входить у комплекти з тракторами, неможливо підрахувати їх точну ринкову вартість.



До слова, комунальники на Київщині торік придбали такий же трактор, щоправда без навісного обладнання, за 761 тисячу гривень. А в той же день, що й у Ківерцях, аналогічний трактор також без навісного обладнання придбала НАК «Украгролізинг» за 707 тисяч гривень.



Що ж до продавця ківерцівських тракторів, то серед видів діяльності столичної фірми «Елсідо Юніон», яка зареєстрована три роки тому, – 60 пунктів: від сільського господарства до торгівлі продуктами, інформаційних послуг і реклами. Керівник і фактичний власник – киянин Євген Соколко.



На час підготовки матеріалу вона брала участь лише у двох державних закупівлях через «Prozorro». В обох випадках замовником була Ківерцівська міська рада. Закупівлі відбулися навесні 2023-го. Перша стосувалася тих самих тракторів, а друга – двох вживаних бензовозів Renault Premium для потреб ЗСУ. Що цікаво, вони обійшлися громаді у точнісінько таку ж суму, як шість тракторів з навісним обладнанням – 10,3 мільйона гривень.



Ні в оголошенні про закупівлю, ні в договорі немає технічних характеристик бензовозів. Проте, на сайтах з продажу такої техніки машини пропонують за цінами від 40 до 63 тисяч доларів, що в перерахунку на національну валюту становить від 1,5 до 2,5 мільйонів гривень. Натомість, Ківерці купили бензовози вартістю у понад п’ять мільйонів гривень за одиницю.



Нагадаємо, міський голова Ківерців

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