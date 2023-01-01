Одноразова грошова допомога для мешканців Луцької громади: хто та як може її отримати









Скільки заяв уже написали лучани



Як розповів Суспільному заступник директора Луцького ЦНАПу Василь Сарай, за пів року від жителів громади надійшло 10 379 заяв на отримання одноразової грошової допомоги. З його слів, усі звернення розглядає спеціальна комісія впродовж місяця.



На інформаційний запит Суспільного у департаменті соціальної політики Луцької міської ради розповіли, що за пів року погодили отримання одноразової матеріальної допомоги 4 506 жителям громади.



53 людям відмовили через медичні довідки, які застаріли або ж через відсутність документів, що потверджують право отримати допомогу. Решта звернень – понад шість тисяч – перебувають у стані очікування на розгляд.



Станом на 12 липня загальна сума виділеної грошової допомоги складає сім мільйонів 469 тисяч гривень. Допомога, яку отримують заявники – різна, в залежності від випадку.



Хто може отримати допомогу



Як зазначили на сайті міського департаменту соціальної політики, грошову допомогу можуть отримати певні категорії людей:



- лучани, члени їхніх сімей, до складу яких входять пенсіонери та особи з інвалідністю;

- також людям, які опинилися в складних життєвих обставинах;

на лікування;

- потерпілим внаслідок пожежі чи стихійного лиха;

- особам, які беруть участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

- також сім’ям, члени яких загинули внаслідок трагічних подій або військових дій.



Що мають знати заявники



Для отримання матеріальної допомоги мешканці Луцької територіальної громади мають звернутися із заявою та переліком певних документів до Центру надання адміністративних послуг. Із собою потрібно мати:



- паспорт громадянина України (оригінал, або цифровий документ у мобільному додатку "Дія");

- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;

- довідка від сімейного лікаря, завірена завідуючим амбулаторією загальної практики-сімейної медицини (виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого – форма первинної облікової документації № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 110), дійсна протягом 90 календарних днів;

- інші документи, що підтверджують обставини, в яких опинився заявник. Банківський реквізит рахунку (соціального) або зазначення в заяві номера поштового відділення зв’язку;

заяву на отримання одноразової грошової допомоги.



Після розгляду заяви та документів спеціальна комісія приймає рішення про надання грошової допомоги та її розмір. Він визначається індивідуально, – каже начальниця департаменту соцполітики Луцької міської ради Вікторія Майборада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Луцької територіальної громади можуть отримати одноразову матеріальну допомогу. Відповідне положення затвердили на засіданні виконавчого комітету 12 квітня 2023 року. Суспільне дізнавалось, що потрібно для отримання цієї допомоги і скільки заяв уже отримали у ЦНАПі та розглянула спеціальна комісія.Як розповів Суспільному заступник директора Луцького ЦНАПу, за пів року від жителів громади надійшло 10 379 заяв на отримання одноразової грошової допомоги. З його слів, усі звернення розглядає спеціальна комісія впродовж місяця.На інформаційний запит Суспільного у департаменті соціальної політики Луцької міської ради розповіли, що за пів року погодили отримання одноразової матеріальної допомоги 4 506 жителям громади.53 людям відмовили через медичні довідки, які застаріли або ж через відсутність документів, що потверджують право отримати допомогу. Решта звернень – понад шість тисяч – перебувають у стані очікування на розгляд.Станом на 12 липня загальна сума виділеної грошової допомоги складає сім мільйонів 469 тисяч гривень. Допомога, яку отримують заявники – різна, в залежності від випадку.Як зазначили на сайті міського департаменту соціальної політики, грошову допомогу можуть отримати певні категорії людей:- лучани, члени їхніх сімей, до складу яких входять пенсіонери та особи з інвалідністю;- також людям, які опинилися в складних життєвих обставинах;на лікування;- потерпілим внаслідок пожежі чи стихійного лиха;- особам, які беруть участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;- також сім’ям, члени яких загинули внаслідок трагічних подій або військових дій.Для отримання матеріальної допомоги мешканці Луцької територіальної громади мають звернутися із заявою та переліком певних документів до Центру надання адміністративних послуг. Із собою потрібно мати:- паспорт громадянина України (оригінал, або цифровий документ у мобільному додатку "Дія");- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;- довідка від сімейного лікаря, завірена завідуючим амбулаторією загальної практики-сімейної медицини (виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого – форма первинної облікової документації № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 110), дійсна протягом 90 календарних днів;- інші документи, що підтверджують обставини, в яких опинився заявник. Банківський реквізит рахунку (соціального) або зазначення в заяві номера поштового відділення зв’язку;заяву на отримання одноразової грошової допомоги.Після розгляду заяви та документів спеціальна комісія приймає рішення про надання грошової допомоги та її розмір. Він визначається індивідуально, – каже начальниця департаменту соцполітики Луцької міської ради

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