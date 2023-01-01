У Луцьку допомогли захиснику, який через отримані на війні травми не міг замінити спущене колесо у авто

У Луцьку патрульні допомогли водію, в автомобілі якого сталася технічна несправність.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.Днями, патрулюючи Луцьком, поліцейські натрапили на керманича, який подав сигнал патрульним, аби ті зупинилися. Інспектори підійшли до чоловіка та запитали, що у нього трапилося. Він розповів, що під час руху помітив, що одне колесо спустилося та через травми, які отримав під час участі в бойових діях не може сам відремонтувати автівку і потребує допомоги.Охоронці порядкутазалюбки допомогли чоловіку й замінили колесо в його легковику.Керманич щиро подякував інспекторам.