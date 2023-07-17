Росія заявила про зупинку «зернової угоди»

Дмитро Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".



Про це пише



"Фактично домовленості припинили дію сьогодні", - зазначив Пєсков.



Причиною розриву домовленості Пєсков назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується росії".



Мовляв, як тільки російська частина домовленостей буде виконана, росія негайно повернеться до виконання угоди.



Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила "РИА Новости", що росія у понеділок офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди".



Останнім часом росія регулярно погрожувала не продовжити дію зернового коридору попри заклики ООН і Туреччини, які стали посередниками домовленості.



Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що він та президент росії Путін дотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".



Згодом у Кремлі спростували заяви турецького президента.



За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прессекретар президента рф17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".Про це пише "Європейська правда" "Фактично домовленості припинили дію сьогодні", - зазначив Пєсков.Причиною розриву домовленості Пєсков назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується росії".Мовляв, як тільки російська частина домовленостей буде виконана, росія негайно повернеться до виконання угоди.Речниця МЗС РФзаявила "РИА Новости", що росія у понеділок офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди".Останнім часом росія регулярно погрожувала не продовжити дію зернового коридору попри заклики ООН і Туреччини, які стали посередниками домовленості.Президент Туреччиниу п'ятницю заявив, що він та президент росіїдотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".Згодом у Кремлі спростували заяви турецького президента.За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.

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