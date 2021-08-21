На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО

На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО
Поблизу українсько-польського кордону прикордонники Волинського загону виявили осіб, можливо причетних до незаконного переміщення до Польщі тютюнових виробів, та трактор з контрабандним крамом.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Днями, реалізовуючи оперативну інформацію щодо можливої протиправної діяльності, прикордонний патруль за 20 метрів до держрубежу помітив двох чоловіків. В ході перевірки наряд встановив, що законних підстав перебувати в цій місцевості громадяни не мали. Згодом в поле зору прикордонників потрапив трактор, водій якого, побачивши правоохоронців, здійснив розворот та продовжив рух у протилежному від кордону напрямку.

Невдовзі в результаті пошукових заходів прикордонники зупинили транспортний засіб, яким керував 51-річний житель Любомльщини. Провівши ретельний огляд трактора, військовослужбовці виявили в причепі подвійне днище. В обладнаній схованці знаходилися пакунки з тютюновими виробами.

Загалом звідти наряд дістав понад 5 тисяч пачок цигарок різних торговельних марок, які ймовірно були підготовленні для незаконного переправлення до Польщі.
На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО

Чоловіків прикордонники доставили до підрозділу для зясування обставин правопорушення та складання адміндокументів. Про виявлення у діях тракториста ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 КК України, охоронці кордону поінформували співробітників Нацполіції. Тютюнові вироби та транспортний засіб правоохоронці встановленим порядком вилучили.
На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО
На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО
На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО
На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. ФОТО


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Теги: Волинь, прикордонники, трактор, цигарки
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