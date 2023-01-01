Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду

Януковича та колишнього заступника Мін'юсту через захоплення державної влади у 2010 році.



Про це



До суду скеровано обвинувальний акт щодо Віктора Януковича та колишнього заступника Міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році.



Працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.



Слідством встановлено, що у вересні - жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього Президента України.



У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.



Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.



Нагадаємо, що у березні 2023 року Подільський районний суд Києва прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно Януковича та колишнього начальника його служби безпеки у справі про підбурювання до дезертирства.



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