На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО

Комаровську Валентину Архипівну, 1 лютого 1950 року народження, жительку села Липини.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Жінка 10 липня пішла з дому та по даний час місцезнаходження її невідоме.



Її прикмети: на вигляд 73 років, зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.



На момент зникнення була одягнена: у синій халат та синю кофту.



Особливі прикмети: може втрачати пам'ять.



"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102", - наголошують у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу, 1 лютого 1950 року народження, жительку села Липини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка 10 липня пішла з дому та по даний час місцезнаходження її невідоме.на вигляд 73 років, зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.у синій халат та синю кофту.може втрачати пам'ять."Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102", - наголошують у поліції.

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