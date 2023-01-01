На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО

На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Комаровську Валентину Архипівну, 1 лютого 1950 року народження, жительку села Липини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Жінка 10 липня пішла з дому та по даний час місцезнаходження її невідоме.

Її прикмети: на вигляд 73 років, зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.

На момент зникнення була одягнена: у синій халат та синю кофту.

Особливі прикмети: може втрачати пам'ять.

"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102", - наголошують у поліції.
На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисник з Волині одружився з коханою з четвертої спроби
Сьогодні, 15:35
Скільки переселенців прийняла Волинь
Сьогодні, 15:23
На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 15:07
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Сьогодні, 14:40
Росія обстріляла центр Білопілля на Сумщині: є загиблі та поранені
Сьогодні, 14:29
Схожі новини
На Волині розшукують 73-річну жінку, яка страждає на втрату пам'яті На Волині розшукують 73-річну жінку, яка страждає на втрату пам'яті
14 липень, 02:17
На Волині шукають пенсіонерку, яка пішла по ягоди і не повернулася На Волині шукають пенсіонерку, яка пішла по ягоди і не повернулася
05 липень, 21:56
На Волині у лісі заблукав 13-річний хлопець, його шукали усю ніч На Волині у лісі заблукав 13-річний хлопець, його шукали усю ніч
25 червень, 14:09
На Волині розшукали 17-річну дівчину, яка днями перестала виходити на зв‘язок На Волині розшукали 17-річну дівчину, яка днями перестала виходити на зв‘язок
20 квітень, 08:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у матері захисника в один день зацвіло аж 25 кактусів
Сьогодні, 16:20
 0
Поліція розшукує 45-річного крадія з Луцького району. ФОТО
Сьогодні, 15:55
 0
Захисник з Волині одружився з коханою з четвертої спроби
Сьогодні, 15:35
 0
Скільки переселенців прийняла Волинь
Сьогодні, 15:23
 0
На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8