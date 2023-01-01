На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 15:07
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Комаровську Валентину Архипівну, 1 лютого 1950 року народження, жительку села Липини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка 10 липня пішла з дому та по даний час місцезнаходження її невідоме.
Її прикмети: на вигляд 73 років, зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.
На момент зникнення була одягнена: у синій халат та синю кофту.
Особливі прикмети: може втрачати пам'ять.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка 10 липня пішла з дому та по даний час місцезнаходження її невідоме.
Її прикмети: на вигляд 73 років, зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.
На момент зникнення була одягнена: у синій халат та синю кофту.
Особливі прикмети: може втрачати пам'ять.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102", - наголошують у поліції.
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