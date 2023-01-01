Скільки переселенців прийняла Волинь
Сьогодні, 15:23
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у нашу область приїхало 78 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них, за минулий тиждень – 87 людей.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Серед ВПО:
- 2 232 людини з інвалідністю,
- 7 322 пенсіонерів,
- 5 багатодітних сімей,
- 8 сімей батьків-одинаків.
Окрім того, серед вимушено евакуйованих осіб, які знайшли прихисток на Волині, з 10 по 17 липня 14 людей приїхали з Херсонської області. Вони змушені були виїхати через підрив Каховської ГЕС.
Загалом в область прибуло 46 осіб з підтопленої території. Відтак, у Луцькому районі розсели 34 людини, у Ковельському – 11, а у Камінь-Каширському районі одну особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Серед ВПО:
- 2 232 людини з інвалідністю,
- 7 322 пенсіонерів,
- 5 багатодітних сімей,
- 8 сімей батьків-одинаків.
Окрім того, серед вимушено евакуйованих осіб, які знайшли прихисток на Волині, з 10 по 17 липня 14 людей приїхали з Херсонської області. Вони змушені були виїхати через підрив Каховської ГЕС.
Загалом в область прибуло 46 осіб з підтопленої території. Відтак, у Луцькому районі розсели 34 людини, у Ковельському – 11, а у Камінь-Каширському районі одну особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліція розшукує 45-річного крадія з Луцького району. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Захисник з Волині одружився з коханою з четвертої спроби
Сьогодні, 15:35
Скільки переселенців прийняла Волинь
Сьогодні, 15:23
На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 15:07
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Сьогодні, 14:40
Медіа