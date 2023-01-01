Скільки переселенців прийняла Волинь

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у нашу область приїхало 78 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них, за минулий тиждень – 87 людей.Про це повідомили у Волинській ОВА.Серед ВПО:- 2 232 людини з інвалідністю,- 7 322 пенсіонерів,- 5 багатодітних сімей,- 8 сімей батьків-одинаків.Окрім того, серед вимушено евакуйованих осіб, які знайшли прихисток на Волині, з 10 по 17 липня 14 людей приїхали з Херсонської області. Вони змушені були виїхати через підрив Каховської ГЕС.Загалом в область прибуло 46 осіб з підтопленої території. Відтак, у Луцькому районі розсели 34 людини, у Ковельському – 11, а у Камінь-Каширському районі одну особу.