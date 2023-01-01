Поліція розшукує 45-річного крадія з Луцького району. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Співробітники Відділу поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Каньовського Миколи Феофановича, 29 липня 1977 року народження, жителя села Диковини Луцького району.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Просять громадян, яким відома інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102.
Конфіденційність гарантують.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Просять громадян, яким відома інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102.
Конфіденційність гарантують.
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