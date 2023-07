NYT показала супутникові знімки бази у Білорусі, куди прибули «вагнерівці»

На колишню військову базу неподалік міста Осиповичі у Білорусі прибули більше десяти транспортних засобів. Раніше ЗМІ писали, що бойовики ПВК "Вагнер" розгортають там польовий табір Як передає Укрінформ , про це повідомляє The New York Times.Супутникові зображення, проаналізовані The New York Times, свідчать про посилення активності цими вихідними у військовому польовому таборі в Білорусі, зокрема, прибуття транспортних засобів, схожих на ті, які використовували російські найманці з ПВК "Вагнер".Як зазначається, ці світлини не доводять остаточно, що «вагнерівці» уже в таборі, але підтверджують заяви про те, що деякі підрозділи бойовиків вже добралися до Білорусі.Понад десяток транспортних засобів, зокрема, великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легкові автомобілі, схоже, прибули в суботу та неділю на колишню військову базу в Осиповичах, що на південний схід від Мінська.На супутниковому знімку за 16 липня видно декілька нових вантажівок та автобусів біля гаражів табору. Також біля наметів супутник зафіксував декілька пікапів, військову техніку та, імовірно, радянський коробчатий мікроавтобус "буханку", а також невелику групу людей.Перша вантажівка з'явилася на супутникових знімках у таборі у четвер вдень. У суботу зображення від компанії BlackSky, що займається геопросторовою розвідкою, показує прибуття нових вантажівок та інших транспортних засобів. Додатковий транспорт прибув на базу вагнерівців у неділю.