Українське подружжя з Бразилії створило 120 тисяч писанок
Сьогодні, 13:10
Українське подружжя у Бразилії — Жорже та Яра Сератюки — за 40 років створило понад 120 тисяч писанок.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Їхні роботи відомі далеко за межами Бразилії й зберігаються у музеях і приватних колекціях по всьому світу.
Яра Сератюк вважається унікальною у світі писанкаркою з філігранною технікою розпису перепелиних яєць, а її чоловік — автор багатьох власних новаторських технік та стилю.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Їхні роботи відомі далеко за межами Бразилії й зберігаються у музеях і приватних колекціях по всьому світу.
Яра Сератюк вважається унікальною у світі писанкаркою з філігранною технікою розпису перепелиних яєць, а її чоловік — автор багатьох власних новаторських технік та стилю.
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