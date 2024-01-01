Українське подружжя з Бразилії створило 120 тисяч писанок

Жорже та Яра Сератюки — за 40 років створило понад 120 тисяч писанок.



Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Їхні роботи відомі далеко за межами Бразилії й зберігаються у музеях і приватних колекціях по всьому світу.



Яра Сератюк вважається унікальною у світі писанкаркою з філігранною технікою розпису перепелиних яєць, а її чоловік — автор багатьох власних новаторських технік та стилю.





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