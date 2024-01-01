Як волинські воїни зустріли Великдень на фронті

Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади на передовій зустріли Великдень.Про це у телеграмі повідомила військова частина.У месенджері опублікували світлини, якдля волинських військових.«Так зустрічали Великдень 2024 року бійці 100 омбр... Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!» - йдеться у повідомленні.«Втретє Україна зустрічає Великдень в умовах широкомасштабного вторгнення. Водночас, підрозділи нашої бригади вже вдруге зустрічають найбільше християнське свято на сході України, безпосередньо в зоні ведення бойових дій. Нині ми запекло б’ємося на Авдіївському напрямку, зазнаємо втрат – проте даємо ворогу гідну відсіч. Пам’ятаймо, що Воскресіння Христове – це торжество добра над злом. І як би не казилися окупанти, їхня сторона – сторона зла – приречена на поразку», - зазначив командир 100 омбр полковник