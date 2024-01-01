В аварії на Волині загинув військовий

Дмитро Сичов.



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Автопригода з летальним наслідком трапилася у селі Заріччя Володимирської громади вчора, 4 травня, близько 21:45 години.



На місті працювали рятувальники 7 ДПРЧ, поліція та медики.



За даними видання, в аварії обірвалося життя військовослужбовця Дмитра Сичова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася у селі Заріччя на Волині, загинув військовослужбовецьПро це повідомляє ВСН трапилася у селі Заріччя Володимирської громади вчора, 4 травня, близько 21:45 години.На місті працювали рятувальники 7 ДПРЧ, поліція та медики.За даними видання, в аварії обірвалося життя військовослужбовця Дмитра Сичова.

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