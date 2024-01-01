В аварії на Волині загинув військовий
Сьогодні, 12:21
У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася у селі Заріччя на Волині, загинув військовослужбовець Дмитро Сичов.
Про це повідомляє ВСН.
Автопригода з летальним наслідком трапилася у селі Заріччя Володимирської громади вчора, 4 травня, близько 21:45 години.
На місті працювали рятувальники 7 ДПРЧ, поліція та медики.
За даними видання, в аварії обірвалося життя військовослужбовця Дмитра Сичова.
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Про це повідомляє ВСН.
Автопригода з летальним наслідком трапилася у селі Заріччя Володимирської громади вчора, 4 травня, близько 21:45 години.
На місті працювали рятувальники 7 ДПРЧ, поліція та медики.
За даними видання, в аварії обірвалося життя військовослужбовця Дмитра Сичова.
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