В аварії на Волині загинув військовий

В аварії на Волині загинув військовий
У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася у селі Заріччя на Волині, загинув військовослужбовець Дмитро Сичов.

Про це повідомляє ВСН.

Автопригода з летальним наслідком трапилася у селі Заріччя Володимирської громади вчора, 4 травня, близько 21:45 години.

На місті працювали рятувальники 7 ДПРЧ, поліція та медики.

За даними видання, в аварії обірвалося життя військовослужбовця Дмитра Сичова.
В аварії на Волині загинув військовий

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Теги: ДТП, Волинь
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