У центральному соборі Луцька – Великоднє богослужіння

У центральному соборі Луцька – Великоднє богослужіння
У день Світлого Христового Воскресіння в Троїцькому соборі Луцька відбулося святкове богослужіння. Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Про це у фейсбуці повідомила Волинська єпархія ПЦУ.

Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що православ’я – віра всесвітня.

«У вітанні керуючий єпархією зазначив, що Воскресіння Господнє – це подія, яка дає нам надію на спасіння. Адже усвідомлення цієї події, вселялає у нас віру на майбутнє життя. Це особливо важливо у сьогоднішній час, коли ми переживаємо багато смертей. Тому сьогоднішнє свято, усвідомлення події Воскресіння є гарантом у нашому завтрашньому дні», - йдеться у повідомленні.

Після богослужіння і закінчення комендантської години відбулося освячення великодніх кошиків на соборному майдані. Освячення тривало й протягом попереднього дня.

Із благословіння митрополита Михаїла благодатний вогонь доставили із Польщі до кафедрального собору Луцька.

Перед Великоднем митрополит Михаїл очолив основні відправи Страсного тижня: чин омовіння ніг, хресний хід, ранню Великої п’ятниці з читанням 12-ти уривків із Євангелій (спомин спасенних страждань Ісусових), вечірню з виносом плащаниці.


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Теги: свято, Волинь
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