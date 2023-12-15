У центральному соборі Луцька – Великоднє богослужіння
Сьогодні, 11:00
У день Світлого Христового Воскресіння в Троїцькому соборі Луцька відбулося святкове богослужіння. Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Про це у фейсбуці повідомила Волинська єпархія ПЦУ.
Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що православ’я – віра всесвітня.
«У вітанні керуючий єпархією зазначив, що Воскресіння Господнє – це подія, яка дає нам надію на спасіння. Адже усвідомлення цієї події, вселялає у нас віру на майбутнє життя. Це особливо важливо у сьогоднішній час, коли ми переживаємо багато смертей. Тому сьогоднішнє свято, усвідомлення події Воскресіння є гарантом у нашому завтрашньому дні», - йдеться у повідомленні.
Після богослужіння і закінчення комендантської години відбулося освячення великодніх кошиків на соборному майдані. Освячення тривало й протягом попереднього дня.
Із благословіння митрополита Михаїла благодатний вогонь доставили із Польщі до кафедрального собору Луцька.
Перед Великоднем митрополит Михаїл очолив основні відправи Страсного тижня: чин омовіння ніг, хресний хід, ранню Великої п’ятниці з читанням 12-ти уривків із Євангелій (спомин спасенних страждань Ісусових), вечірню з виносом плащаниці.
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Про це у фейсбуці повідомила Волинська єпархія ПЦУ.
Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що православ’я – віра всесвітня.
«У вітанні керуючий єпархією зазначив, що Воскресіння Господнє – це подія, яка дає нам надію на спасіння. Адже усвідомлення цієї події, вселялає у нас віру на майбутнє життя. Це особливо важливо у сьогоднішній час, коли ми переживаємо багато смертей. Тому сьогоднішнє свято, усвідомлення події Воскресіння є гарантом у нашому завтрашньому дні», - йдеться у повідомленні.
Після богослужіння і закінчення комендантської години відбулося освячення великодніх кошиків на соборному майдані. Освячення тривало й протягом попереднього дня.
Із благословіння митрополита Михаїла благодатний вогонь доставили із Польщі до кафедрального собору Луцька.
Перед Великоднем митрополит Михаїл очолив основні відправи Страсного тижня: чин омовіння ніг, хресний хід, ранню Великої п’ятниці з читанням 12-ти уривків із Євангелій (спомин спасенних страждань Ісусових), вечірню з виносом плащаниці.
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