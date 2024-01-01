Обстріл Харкова: повідомляють про шістьох поранених
Сьогодні, 10:21
Збройні сили російської федерації атакували цивільні обʼєкти Харкова, постраждали шість людей.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 4 травня вдень російська армія двічі обстріляла Харків.
Перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа. Отримали травми шість працівників.
Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.
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Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 4 травня вдень російська армія двічі обстріляла Харків.
Перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа. Отримали травми шість працівників.
Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.
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