Обстріл Харкова: повідомляють про шістьох поранених

Збройні сили російської федерації, постраждали шість людей.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).За даними слідства, 4 травня вдень російська армія двічі обстріляла Харків.Перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).Близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа. Отримали травми шість працівників.Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.