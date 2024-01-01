Волиняни попрощалися із Героєм Василем Малашевським

Учора, 4 травня, у Камінь-Каширській громаді на Волині провели в останню путьПро це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.До Каменя-Каширського вчора одразу обоє краян повернулися "На щиті" –та Василь Малашевський. Своїх Героїв громада зустріла на колінах, з прапорами, дорогами встеленими квітами, живим коридором Слави.Василя Малашевського того ж дня і поховали. Похорон загиблого воїна Анатолія Філюка відбудеться сьогодні, 5 травня, о 14:00 в церкві святого Миколая чудотворця. Поховають Захисника на центральному кладовищі міста Каменя-Каширського.«Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю наших Захисників. Болить невимовно», - зазначили у міськраді.