Волиняни попрощалися із Героєм Василем Малашевським

Волиняни попрощалися із Героєм Василем Малашевським
Учора, 4 травня, у Камінь-Каширській громаді на Волині провели в останню путь полеглого військовослужбовця Василя Малашевського.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.

До Каменя-Каширського вчора одразу обоє краян повернулися "На щиті" – Анатолій Філюк та Василь Малашевський. Своїх Героїв громада зустріла на колінах, з прапорами, дорогами встеленими квітами, живим коридором Слави.

Василя Малашевського того ж дня і поховали. Похорон загиблого воїна Анатолія Філюка відбудеться сьогодні, 5 травня, о 14:00 в церкві святого Миколая чудотворця. Поховають Захисника на центральному кладовищі міста Каменя-Каширського.

«Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю наших Захисників. Болить невимовно», - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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