У рф українського полоненого засудили до 18 років ув'язнення
Сьогодні, 06:29
У Ростовській області РФ Південний окружний військовий суд засудив до 18 років позбавлення волі українського військовополоненого Владислава Плахотника.
Про це пише Українська правда з посиланням на Настоящее время, прокуратуру Ростовської області.
Військовополоненого визнали винним в участі в діяльності терористичної організації (частина 2 статті 205.5 КК РФ) і проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності (стаття 205.3 КК РФ).
У прокуратурі заявили, що в липні 2023 року 18-річний Плахотник добровільно уклав контракт про проходження військової служби в полку "Азов", після чого був направлений у навчальний центр ЗСУ, а згодом брав участь у бойових діях на Луганщині.
Російський суд засудив Плахотника до 18 років позбавлення волі з відбуванням перших 3 років у в'язниці, решти – у виправній колонії суворого режиму. Вирок не набув законної сили.
Як пишуть "Важные истории" з посиланням на "Верстку", від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські суди на окупованих територіях винесли понад 160 вироків українським військовим. Середній термін позбавлення волі, який призначали підсудним, становить 21 рік. Мінімальний термін, який призначали українському військовому – вісім років колонії.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Настоящее время, прокуратуру Ростовської області.
Військовополоненого визнали винним в участі в діяльності терористичної організації (частина 2 статті 205.5 КК РФ) і проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності (стаття 205.3 КК РФ).
У прокуратурі заявили, що в липні 2023 року 18-річний Плахотник добровільно уклав контракт про проходження військової служби в полку "Азов", після чого був направлений у навчальний центр ЗСУ, а згодом брав участь у бойових діях на Луганщині.
Російський суд засудив Плахотника до 18 років позбавлення волі з відбуванням перших 3 років у в'язниці, решти – у виправній колонії суворого режиму. Вирок не набув законної сили.
Як пишуть "Важные истории" з посиланням на "Верстку", від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські суди на окупованих територіях винесли понад 160 вироків українським військовим. Середній термін позбавлення волі, який призначали підсудним, становить 21 рік. Мінімальний термін, який призначали українському військовому – вісім років колонії.
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