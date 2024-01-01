Рекреаційний комплекс на Волині продають за 35 мільйонів





Торги тривають на сайті prozorro.sale. Гібридний голландський аукціон оголосило ТзОВ «Світязь», пишуть



Як вказано, комплекс збудовано у 2005 році. Він розташований на трасі міжнародного сполучення Варшава–Київ, за 18 км від міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин».



«Готовий, діючий бізнес, який буде приносити прибуток із першого дня покупки. Також це чудовий варіант для реалізації нових проєктів на фундаментально організованій основі. Ще однією перевагою є відсутність конкуренції поблизу. Технічне обладнання комплексу: автономна котельня, насосна станція для автоматичного водопостачання, трансформатор, дизельна підстанція, яка забезпечує безперебійну роботу всього комплексу, дровітня, каналізація – септик. «Машівський бір» створений для того, аби дарувати відвідувачам заміський спокій та абсолютну гармонію з природою, а також для проведення різноманітних заходів», – зазначено в описі лоту.



Загальна площа об’єктів і споруд – 3687,9 кв. м. Загальна площа об’єктів нерухомого майна – 1595,9 кв. м. Загальна площа готельного фонду – 618,5 кв. м. Допоміжні споруди – 402,2 кв. м. Ресторан – 575,2 кв. м. Загальна площа тимчасових споруд – 2092 кв. м.



Початкова ціна продажу – 35 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Любомльщині продають відомий рекреаційний комплекс «Машівський бір». На аукціон виставили комплекс у складі готелю, кемпінгу, ресторану, лазні площею 3687,9 кв. м із земельною ділянкою площею 1,7034 га.Торги тривають на сайті prozorro.sale. Гібридний голландський аукціон оголосило ТзОВ «Світязь», пишуть Волинські новини Як вказано, комплекс збудовано у 2005 році. Він розташований на трасі міжнародного сполучення Варшава–Київ, за 18 км від міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин».«Готовий, діючий бізнес, який буде приносити прибуток із першого дня покупки. Також це чудовий варіант для реалізації нових проєктів на фундаментально організованій основі. Ще однією перевагою є відсутність конкуренції поблизу. Технічне обладнання комплексу: автономна котельня, насосна станція для автоматичного водопостачання, трансформатор, дизельна підстанція, яка забезпечує безперебійну роботу всього комплексу, дровітня, каналізація – септик. «Машівський бір» створений для того, аби дарувати відвідувачам заміський спокій та абсолютну гармонію з природою, а також для проведення різноманітних заходів», – зазначено в описі лоту.Загальна площа об’єктів і споруд – 3687,9 кв. м. Загальна площа об’єктів нерухомого майна – 1595,9 кв. м. Загальна площа готельного фонду – 618,5 кв. м. Допоміжні споруди – 402,2 кв. м. Ресторан – 575,2 кв. м. Загальна площа тимчасових споруд – 2092 кв. м.Початкова ціна продажу – 35 мільйонів гривень.

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