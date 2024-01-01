5 травня на Волині: гортаючи календар

5 травня на Волині: гортаючи календар
5 травня 2024 року православні віряни відзначають Світле Христове Воскресіння - Великдень.

Це одне з найбільших православних свят, його дата змінюється щороку, тому однакова як для старого, так і для нового церковного календаря.

Також сьогодні відзначає день народження ексзаступник міського голови Луцька, а тепер військовослужбовець Юрій Моклиця.

День народження святкують волинський гончар й музикант Валерій Ленартович , завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ Дмитро Головенко та громадська діячка Катерина Шарпата.

Бажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху в житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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