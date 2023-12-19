«Відставка» Умєрова: у Міноборони запевняють, що у відомстві про це немає розмов

«Відставка» Умєрова: у Міноборони запевняють, що у відомстві про це немає розмов
Радниця заступника міністра оборони Дана Ярова заявила, що всередині Міністерства оборони не ведуть розмов щодо звільнення міністра Рустема Умєрова.

Про це вона сказала в етері телеканалу «Еспресо», пише Громадське.

Ярова запевнила, що Умєров ходить на роботу, хоч і визнала, що чутки про його звільнення тривають уже кілька місяців. За її словами, Міністерство оборони за понад 2 роки стало «настільки токсичним місцем», що до нього зараз прикута увага суспільства.

Коментуючи слова ведучих про те, що довіру українців до Міністерства оборони буде складно відновити після ситуації з відставкою ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Ярова сказала, що відомству справді буде складно «репутаційно вийти в нуль».

Водночас вона заявила, що «коли не знаєш, що говорити, — говори правду», адже це, на її думку, дасть українському суспільству впевненість в майбутньому.

Чутки про відставку Умєрова

Деякі медіа, зокрема «Дзеркало тижня» та «Цензор.НЕТ», із посиланням на власні джерела в уряді написали, що міністр оборони Рустем Умєров піде у відставку, а натомість обійме посаду міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

А втім, у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони перевірили цю інформацію і назвали її «фейком».

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Теги: Умєров, відставка
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