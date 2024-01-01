Українські військові збили російський літак Су-25 на Донеччині
04 травень, 23:36
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 4 травня, українські військові збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.
Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, пише Громадське.
«Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці!» — привітав глава держави.
Зазначимо, за даними Генштабу, станом на 4 травня 2024 року росія у війні проти України втратила вже 348 літаків.
Також нагадаємо, що 19 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
У ГУР зазначали, що ворожий Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів: засідка на нього тривала тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, пише Громадське.
«Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці!» — привітав глава держави.
Зазначимо, за даними Генштабу, станом на 4 травня 2024 року росія у війні проти України втратила вже 348 літаків.
Також нагадаємо, що 19 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
У ГУР зазначали, що ворожий Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів: засідка на нього тривала тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українські військові збили російський літак Су-25 на Донеччині
04 травень, 23:36
Зеленський вручив трьом прикордонникам із Волині державні нагороди
04 травень, 22:36
СБУ закликає на Великдень обмежити відвідування масових заходів
04 травень, 21:43
Міноборони запустило онлайн-калькулятор виплат військовим
04 травень, 21:18