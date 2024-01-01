Українські військові збили російський літак Су-25 на Донеччині

Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 4 травня, українські військові збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.



Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, пише



«Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці!» — привітав глава держави.



Зазначимо, за даними Генштабу, станом на 4 травня 2024 року росія у війні проти України втратила вже 348 літаків.



Також нагадаємо, що 19 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.



У ГУР зазначали, що ворожий Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів: засідка на нього тривала тиждень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що сьогодні, 4 травня, українські військові збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, пише Громадське «Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці!» — привітав глава держави.Зазначимо, за даними Генштабу, станом на 4 травня 2024 року росія у війні проти України втратила вже 348 літаків.Також нагадаємо, що 19 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.У ГУР зазначали, що ворожий Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів: засідка на нього тривала тиждень.

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