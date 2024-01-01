Зеленський вручив трьом прикордонникам із Волині державні нагороди

Володимир Зеленський відзначив трьох волинських прикордонників державними нагородами, одному з них присвоєно звання Героя України.



Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні, пише



Зустріч глави держави з військовослужбовцями Держприкордонслужби відбулася 3 травня у Хмельницькій області.



Орденом "Золота Зірка" із присвоєнням звання Герой України нагородили військовослужбовця прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону майстер-сержанта Олега Пришневського.



Майже 30 років чоловік присвятив військовій службі. У 2018 році Олег був звільнений у запас Збройних Сил України. 24 лютого 2022 року він знову повернувся у стрій до складу бойового підрозділу Волинського загону. 2023 року разом із побратимами боронив країну на Авдіївському та Мар’їнському напрямках Донецької області.



На початку 2024 року волинянин у складі прикордонної комендатури знову відправився на Донеччину. Під час одного із чергових штурмів позицій на Авдіївському напрямку російськими військами значна частина прикордонників отримала поранення. Олег Пришневський як старший груп віддав наказ підлеглим винести до укриття поранених побратимів, а сам прикривав їхній відхід вогнем із кулемета, продовжуючи знищувати російських солдатів.



Майора Максима Трофімука нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.



Офіцер прикордонної комендатури у складі підрозділу також виконував бойові завдання на Донеччині. Вогневі групи бійців під його керівництвом знищили велику кількість російських військових.



Під час виходу з Авдіївки Максим Трофімук керував евакуацією підлеглих: обійшлося без втрат особового складу. Особисто вогнем із кулемета прикривав відхід, допомагав пораненим у наданні першої невідкладної допомоги. Разом із побратимом 13 кілометрів несли пораненого військовослужбовця, завдяки чому зберегли його життя.



Старший сержант Олександр Лупенко отримав від президента орден "За мужність" III ступеня.



Прикордонник виконує завдання з оборони України. Під час ведення одного з оборонних боїв в районі Авдіївки Олександр виявив і знищив групу окупантів та одну одиницю ворожої техніки. Загалом на рахунку Олександра десятки знищених цілей особового складу російської армії.

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