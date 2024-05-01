Міноборони запустило онлайн-калькулятор виплат військовим

Міноборони запустило онлайн-калькулятор виплат військовим
Міністерство оборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Про це пише Українська правда з посиланням на Міністерство оборони України.

"В Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором", - йдеться в повідомленні.

Також на сайті social.mil.gov.ua можна отримати інформацію щодо:

- порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;

- одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;

- інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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