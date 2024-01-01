На Волині попрощалися з Героєм Русланом Сулімом

Русланом Сулімом, який загинув під час виконання бойового завдання, відбиваючи натиск рашистів.



Про це



Боєць був мобілізований 14 вересня 2022 року, захищав Україну в складі військової частини А7028. Свій останній бій прийняв 30 квітня в Донецькій області.



3 травня громада на колінах зустріла свого Героя, встелила квітами його шлях додому, в рідний Світязь.



Чин похорону відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря.



З мужнім захисником попрощалися його рідні, друзі, односельці, побратими, слова підтримки висловив їм Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради.



"Не втамувати пекучий біль, не загоїти рани в душі близьких та рідних воїна. Розпач, сум, ненависть до ворога, котрий нищить цвіт нашої нації. Світла та вічна пам'ять українському захиснику Руслану Суліму, який поклав своє життя на вівтар свободи рідної держави", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 травня, Шацька громада знову в жалобі. В селі Світязь прощалися з 43-річним воїном, який загинув під час виконання бойового завдання, відбиваючи натиск рашистів.Про це повідомили у громаді.Боєць був мобілізований 14 вересня 2022 року, захищав Україну в складі військової частини А7028. Свій останній бій прийняв 30 квітня в Донецькій області.3 травня громада на колінах зустріла свого Героя, встелила квітами його шлях додому, в рідний Світязь.Чин похорону відбувся в Петро-Павлівському храмі однойменного монастиря.З мужнім захисником попрощалися його рідні, друзі, односельці, побратими, слова підтримки висловив їм, секретар Шацької селищної ради."Не втамувати пекучий біль, не загоїти рани в душі близьких та рідних воїна. Розпач, сум, ненависть до ворога, котрий нищить цвіт нашої нації. Світла та вічна пам'ять українському захиснику Руслану Суліму, який поклав своє життя на вівтар свободи рідної держави", - йдеться в повідомленні.

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