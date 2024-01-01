Вперше за 50 років Данія послабить обмеження щодо абортів
Сьогодні, 19:00
Данія вперше за 50 років послабить національне законодавство щодо здійснення абортів.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Тепер жінкам дозволять переривати вагітність до 18-го тижня — раніше дозволяли лише до 12-го.
Крім того, підліткам з 15 років дозволили робити аборт без згоди батьків.
Очікують, що зміни набудуть чинності з червня 2025 року.
Нагадаємо, у Польщі померла жінка, якій не захотіли робити аборт через скандальний закон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Тепер жінкам дозволять переривати вагітність до 18-го тижня — раніше дозволяли лише до 12-го.
Крім того, підліткам з 15 років дозволили робити аборт без згоди батьків.
Очікують, що зміни набудуть чинності з червня 2025 року.
Нагадаємо, у Польщі померла жінка, якій не захотіли робити аборт через скандальний закон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вперше за 50 років Данія послабить обмеження щодо абортів
Сьогодні, 19:00
На Волині провели в останню путь Героя Івана Толочка
Сьогодні, 17:31
Через тренд у TikTok кияни штурмували ботанічний сад
Сьогодні, 16:59
У Луцьку попрощалися із Героєм Богданом Гладуном
Сьогодні, 16:23