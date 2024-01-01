Вперше за 50 років Данія послабить обмеження щодо абортів





Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Тепер жінкам дозволять переривати вагітність до 18-го тижня — раніше дозволяли лише до 12-го.



Крім того, підліткам з 15 років дозволили робити аборт без згоди батьків.



Очікують, що зміни набудуть чинності з червня 2025 року.



Нагадаємо, у Польщі померла жінка, якій не захотіли робити аборт через скандальний закон.

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