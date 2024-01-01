Вперше за 50 років Данія послабить обмеження щодо абортів

Вперше за 50 років Данія послабить обмеження щодо абортів
Данія вперше за 50 років послабить національне законодавство щодо здійснення абортів.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Тепер жінкам дозволять переривати вагітність до 18-го тижня — раніше дозволяли лише до 12-го.

Крім того, підліткам з 15 років дозволили робити аборт без згоди батьків.

Очікують, що зміни набудуть чинності з червня 2025 року.

Нагадаємо, у Польщі померла жінка, якій не захотіли робити аборт через скандальний закон.

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Теги: політика, світ
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