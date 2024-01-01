На Волині провели в останню путь Героя Івана Толочка
Сьогодні, 17:31
Володимирська громада на Волині сьогодні, 4 травня, попрощалась зі своїм земляком, полеглим під пекельним Очеретиним на Донбасі, Іваном Толочком, якому тепер навіки 55.
Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
На похорон до будинку на вулиці Генерала Шухевича, у якому проживав Герой із сім'єю, зібрались рідні, друзі, колеги з міського водоканалу, роботі на якому Іван Миколайович присвятив 16 років свого життя. Навіть позивний Героя був пов'язаний із його роботою - побратими його так і звали: "Водяний!"
Як розповідають колеги, він був завжди усміхненим добряком, простим працьовитим чоловіком, який щодня добирався на роботу на стареньких "жигулях", з яких потім пересідав за кермо своєї "бочки", адже був водієм асенізаторської машини.
Іван Толочко був мобілізований 7 січня 2024 року. Кажуть, що двічі повертали його, він жартував, що вже застарий, мабуть. Але за третім разом взяли. На фронті мав посаду механіка-водія.
Проводжаючи володимирчанина у останню дорогу, міський голова Ігор Пальонка звернувся до осиротілих дружини Наталії та двох синів Героя: "Ми всі перебуваємо у великій скорботі, адже втрачаємо цвіт нації. Загиблий Герой Іван Толочко багато років працював на благо нашого міста, був висококваліфікованим робітником, хорошим другом, колегою. Я особисто знав його - він мав велике серце, завжди був привітним та добрим. Своїм героїчним чином він показує молодим приклад, як треба любити і захищати свою країну. Завдяки таким Героям, як сказав сьогодні святий отець, ми маємо можливість відзначати свята, ростити дітей. Уся наша громада у великому боргу перед рідними Героя. Вічна йому пам'ять і наша шана, слава Україні!"
Поховали полеглого захисника на Алеї Слави Федорівського кладовища.
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Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
На похорон до будинку на вулиці Генерала Шухевича, у якому проживав Герой із сім'єю, зібрались рідні, друзі, колеги з міського водоканалу, роботі на якому Іван Миколайович присвятив 16 років свого життя. Навіть позивний Героя був пов'язаний із його роботою - побратими його так і звали: "Водяний!"
Як розповідають колеги, він був завжди усміхненим добряком, простим працьовитим чоловіком, який щодня добирався на роботу на стареньких "жигулях", з яких потім пересідав за кермо своєї "бочки", адже був водієм асенізаторської машини.
Іван Толочко був мобілізований 7 січня 2024 року. Кажуть, що двічі повертали його, він жартував, що вже застарий, мабуть. Але за третім разом взяли. На фронті мав посаду механіка-водія.
Проводжаючи володимирчанина у останню дорогу, міський голова Ігор Пальонка звернувся до осиротілих дружини Наталії та двох синів Героя: "Ми всі перебуваємо у великій скорботі, адже втрачаємо цвіт нації. Загиблий Герой Іван Толочко багато років працював на благо нашого міста, був висококваліфікованим робітником, хорошим другом, колегою. Я особисто знав його - він мав велике серце, завжди був привітним та добрим. Своїм героїчним чином він показує молодим приклад, як треба любити і захищати свою країну. Завдяки таким Героям, як сказав сьогодні святий отець, ми маємо можливість відзначати свята, ростити дітей. Уся наша громада у великому боргу перед рідними Героя. Вічна йому пам'ять і наша шана, слава Україні!"
Поховали полеглого захисника на Алеї Слави Федорівського кладовища.
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