На Волині провели в останню путь Героя Івана Толочка

Володимирська громада на Волині сьогодні, 4 травня, попрощалась зі своїм земляком,на Донбасі,, якому тепер навіки 55.Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.На похорон до будинку на вулиці Генерала Шухевича, у якому проживав Герой із сім'єю, зібрались рідні, друзі, колеги з міського водоканалу, роботі на якому Іван Миколайович присвятив 16 років свого життя. Навіть позивний Героя був пов'язаний із його роботою - побратими його так і звали: "Водяний!"Як розповідають колеги, він був завжди усміхненим добряком, простим працьовитим чоловіком, який щодня добирався на роботу на стареньких "жигулях", з яких потім пересідав за кермо своєї "бочки", адже був водієм асенізаторської машини.Іван Толочко був мобілізований 7 січня 2024 року. Кажуть, що двічі повертали його, він жартував, що вже застарий, мабуть. Але за третім разом взяли. На фронті мав посаду механіка-водія.Проводжаючи володимирчанина у останню дорогу, міський головазвернувся до осиротілих дружинита двох синів Героя: "Ми всі перебуваємо у великій скорботі, адже втрачаємо цвіт нації. Загиблий Герой Іван Толочко багато років працював на благо нашого міста, був висококваліфікованим робітником, хорошим другом, колегою. Я особисто знав його - він мав велике серце, завжди був привітним та добрим. Своїм героїчним чином він показує молодим приклад, як треба любити і захищати свою країну. Завдяки таким Героям, як сказав сьогодні святий отець, ми маємо можливість відзначати свята, ростити дітей. Уся наша громада у великому боргу перед рідними Героя. Вічна йому пам'ять і наша шана, слава Україні!"Поховали полеглого захисника на Алеї Слави Федорівського кладовища.