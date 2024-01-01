На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка
Сьогодні, 14:23
У Володимирі на Волині завтра, 4 травня, краяни прощатимуться із полеглим Героєм – Іваном Толочком.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
О 10.30 траурний кортеж вирушить від міського моргу та прослідує вулицями Шпитальною та Ковельською до будинку на вул. Генерала Шухевича, 130.
Об 11:00 у домі, де мешкав покійний, розпочнеться чин похорону. Після відспівування скорботна процесія вирушить до Федорівського кладовища, слідуючи вулицями Генерала Шухевича, Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою.
«Прошу мешканців громади долучитись до коридору шани та гідно провести в останню дорогу земляка, який віддав заради нашої свободи своє життя. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять та слава Герою!» - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
О 10.30 траурний кортеж вирушить від міського моргу та прослідує вулицями Шпитальною та Ковельською до будинку на вул. Генерала Шухевича, 130.
Об 11:00 у домі, де мешкав покійний, розпочнеться чин похорону. Після відспівування скорботна процесія вирушить до Федорівського кладовища, слідуючи вулицями Генерала Шухевича, Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою.
«Прошу мешканців громади долучитись до коридору шани та гідно провести в останню дорогу земляка, який віддав заради нашої свободи своє життя. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять та слава Герою!» - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених
Сьогодні, 15:04
Під Луцьком врятували рибалку, якому стало зле у воді
Сьогодні, 14:41
На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка
Сьогодні, 14:23
У США зростає виробництво далекобійних ракет ATACMS
Сьогодні, 14:01