На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка

На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка
У Володимирі на Волині завтра, 4 травня, краяни прощатимуться із полеглим Героєм – Іваном Толочком.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

О 10.30 траурний кортеж вирушить від міського моргу та прослідує вулицями Шпитальною та Ковельською до будинку на вул. Генерала Шухевича, 130.

Об 11:00 у домі, де мешкав покійний, розпочнеться чин похорону. Після відспівування скорботна процесія вирушить до Федорівського кладовища, слідуючи вулицями Генерала Шухевича, Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою.

«Прошу мешканців громади долучитись до коридору шани та гідно провести в останню дорогу земляка, який віддав заради нашої свободи своє життя. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять та слава Герою!» - зазначив він.
На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка

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Теги: загиблі, війна
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