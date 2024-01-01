«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених

СБУ викрила шахрая, який видавав себе за офіцера Служби безпеки і видурював гроші у сімей українських полонених.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти.У Києві затримано місцевого жителя, який видавав себе за учасника «пошукової групи» СБУ.За 8-10 тис. американських доларів шахрай обіцяв «допомогти» людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану «клієнтів» та їх платоспроможності.Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах рф, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених.За даними слідства, шахрай вимагав з потерпілих переказувати гроші на його власні банківські картки, які в подальшому були вилучені в ході обшуку.Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив з ними на зв’язок.Також у ході документування злочинної діяльності стало відомо, що він розміщує у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.