«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених

«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених
СБУ викрила шахрая, який видавав себе за офіцера Служби безпеки і видурював гроші у сімей українських полонених.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти.

У Києві затримано місцевого жителя, який видавав себе за учасника «пошукової групи» СБУ.

За 8-10 тис. американських доларів шахрай обіцяв «допомогти» людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану «клієнтів» та їх платоспроможності.

Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах рф, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених.

За даними слідства, шахрай вимагав з потерпілих переказувати гроші на його власні банківські картки, які в подальшому були вилучені в ході обшуку.
«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених

Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив з ними на зв’язок.

Також у ході документування злочинної діяльності стало відомо, що він розміщує у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку завтра – прощання з Героєм Богданом Гладуном
Сьогодні, 15:38
Волинян попередили про близькі похолодання і навіть заморозки
Сьогодні, 15:22
«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених
Сьогодні, 15:04
Під Луцьком врятували рибалку, якому стало зле у воді
Сьогодні, 14:41
На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
Шахрай під виглядом відомого волонтера видурив в Одесі понад мільйон Шахрай під виглядом відомого волонтера видурив в Одесі понад мільйон
01 травень, 19:00
Одеські шахраї видурили мільйони у довірливих чехів Одеські шахраї видурили мільйони у довірливих чехів
23 квітень, 13:44
Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям» Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям»
09 квітень, 14:35
Псевдоволонтерка на Дніпропетровщині привласнила зібраний на ЗСУ мільйон Псевдоволонтерка на Дніпропетровщині привласнила зібраний на ЗСУ мільйон
27 березень, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку завтра – прощання з Героєм Богданом Гладуном
Сьогодні, 15:38
 0
Волинян попередили про близькі похолодання і навіть заморозки
Сьогодні, 15:22
 0
«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених
Сьогодні, 15:04
 0
Під Луцьком врятували рибалку, якому стало зле у воді
Сьогодні, 14:41
 0
На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Івана Толочка
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8