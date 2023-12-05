Через тренд у TikTok кияни штурмували ботанічний сад
Сьогодні, 16:59
Ботанічний сад імені Гришка є науковою установою НАН України, а не громадським парком чи міським сквером. Сад належить до природно-заповідного фонду, а тому має чіткі правила відвідування і визначений графік роботи.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У період квітування бузку в травні сад працює без вихідних з 07:00 до 22:00, але касами можна скористатися з 08:00 до 21:30. В інший час квитки можна придбати лише безготівково через PayPass-турнікети.
Через TikTok тренд «Давай зустрінемо світанок у ботсаду» люди на «штурмували» вхід до саду — перелазили через ворота і паркан, а деякі відвідувачі навіть ламали бузок. Адміністрація просить не робити так і дотримуватися графіку роботи.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У період квітування бузку в травні сад працює без вихідних з 07:00 до 22:00, але касами можна скористатися з 08:00 до 21:30. В інший час квитки можна придбати лише безготівково через PayPass-турнікети.
Через TikTok тренд «Давай зустрінемо світанок у ботсаду» люди на «штурмували» вхід до саду — перелазили через ворота і паркан, а деякі відвідувачі навіть ламали бузок. Адміністрація просить не робити так і дотримуватися графіку роботи.
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