Через тренд у TikTok кияни штурмували ботанічний сад

Ботанічний сад імені Гришка є науковою установою НАН України, а не громадським парком чи міським сквером. Сад належить до природно-заповідного фонду, а тому має чіткі правила відвідування і визначений графік роботи.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.У період квітування бузку в травні сад працює без вихідних з 07:00 до 22:00, але касами можна скористатися з 08:00 до 21:30. В інший час квитки можна придбати лише безготівково через PayPass-турнікети.Через TikTok тренд «Давай зустрінемо світанок у ботсаду» люди на «штурмували» вхід до саду — перелазили через ворота і паркан, а деякі відвідувачі навіть ламали бузок. Адміністрація просить не робити так і дотримуватися графіку роботи.