Через тренд у TikTok кияни штурмували ботанічний сад

Через тренд у TikTok кияни штурмували ботанічний сад
Ботанічний сад імені Гришка є науковою установою НАН України, а не громадським парком чи міським сквером. Сад належить до природно-заповідного фонду, а тому має чіткі правила відвідування і визначений графік роботи.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

У період квітування бузку в травні сад працює без вихідних з 07:00 до 22:00, але касами можна скористатися з 08:00 до 21:30. В інший час квитки можна придбати лише безготівково через PayPass-турнікети.

Через TikTok тренд «Давай зустрінемо світанок у ботсаду» люди на «штурмували» вхід до саду — перелазили через ворота і паркан, а деякі відвідувачі навіть ламали бузок. Адміністрація просить не робити так і дотримуватися графіку роботи.


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Теги: інтернет, хайп
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