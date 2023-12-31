Прокурори на Волині знайшли історичну пам’ятку часів Данила Галицького

Прокурори на Волині знайшли історичну пам’ятку часів Данила Галицького
На Волині завдяки прокурорам віднайдено ще одну історичну пам’ятку часів Київської Русі.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури віднайдено у межах розслідування того ж кримінального провадження, в ході якого від незаконного продажу на Інтернет-аукціоні врятували пам’ятку періоду Київської Русі – плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна».

Унікальна знахідка буде передана до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Прокурори на Волині знайшли історичну пам’ятку часів Данила Галицького

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Теги: історія, Волинь
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