Прокурори на Волині знайшли історичну пам’ятку часів Данила Галицького
Сьогодні, 18:00
На Волині завдяки прокурорам віднайдено ще одну історичну пам’ятку часів Київської Русі.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури віднайдено у межах розслідування того ж кримінального провадження, в ході якого від незаконного продажу на Інтернет-аукціоні врятували пам’ятку періоду Київської Русі – плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна».
Унікальна знахідка буде передана до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури віднайдено у межах розслідування того ж кримінального провадження, в ході якого від незаконного продажу на Інтернет-аукціоні врятували пам’ятку періоду Київської Русі – плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна».
Унікальна знахідка буде передана до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.
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