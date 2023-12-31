Прокурори на Волині знайшли історичну пам’ятку часів Данила Галицького





Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.



Вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури віднайдено у межах розслідування того ж кримінального провадження, в ході якого від незаконного продажу на Інтернет-аукціоні врятували пам’ятку періоду Київської Русі – плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна».



Унікальна знахідка буде передана до Національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності.



Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.





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