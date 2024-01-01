Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
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