Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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