Чим унікальна знахідка Київської Русі, яку на Волині хотіли продати





Чим же унікальна ця знахідка, з'ясовували журналісти телеканалу



Точний вік цієї знахідки, яку невідомі особи намагалися незаконно продати через інтернет-аукціон, ще не встановлений, однак історики та пам’яткознавці припускають, що вона датується Х-ХІІІ ст., коли на території сучасної України та навіть за її межами існувала велична держава Київська Русь.



На сайті Волинської обласної прокуратури йдеться, що добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного з храмів Галицько-Волинського князівства. Товщина плити близько 15,5 см, а вага орієнтовно 55 кг.



Прокурорка Луцької окружної прокуратури Світлана Недумова зізнається, що знахідка цього скарбу може прирівнюватися до найвідоміших відкриттів в історії людства.



«Дуже приємно те, що волинським правоохоронцям вдалося упередити продаж на інтернет-аукціоні неймовірної знахідки часів давньої Русі, кам’яної плити із зображенням «Святого воїна», імовірно, Дмитрія. І вказану знахідку буде передано в Національний музей історії України для того, щоби кожен зміг споглядати цю річ, цей неймовірний артефакт», – зазначила вона.



Крім цього, пані прокурор наголосила, що працівники Національного музею історії України переконують: віднайдення саме цього «Святого воїна» в час війни є дуже гарним знаком для України.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. А ця унікальна кам’яна плита вже зовсім скоро поїде до Києва на дослідження і стане окрасою національного музею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кам’яну плита із зображенням «Святого воїна», яка датується часом Київської Русі, хотіли незаконно продати на інтернет-аукціоні.Чим же унікальна ця знахідка, з'ясовували журналісти телеканалу «Конкурент TV» Точний вік цієї знахідки, яку невідомі особи намагалися незаконно продати через інтернет-аукціон, ще не встановлений, однак історики та пам’яткознавці припускають, що вона датується Х-ХІІІ ст., коли на території сучасної України та навіть за її межами існувала велична держава Київська Русь.На сайті Волинської обласної прокуратури йдеться, що добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного з храмів Галицько-Волинського князівства. Товщина плити близько 15,5 см, а вага орієнтовно 55 кг.Прокурорка Луцької окружної прокуратуризізнається, що знахідка цього скарбу може прирівнюватися до найвідоміших відкриттів в історії людства.«Дуже приємно те, що волинським правоохоронцям вдалося упередити продаж на інтернет-аукціоні неймовірної знахідки часів давньої Русі, кам’яної плити із зображенням «Святого воїна», імовірно, Дмитрія. І вказану знахідку буде передано в Національний музей історії України для того, щоби кожен зміг споглядати цю річ, цей неймовірний артефакт», – зазначила вона.Крім цього, пані прокурор наголосила, що працівники Національного музею історії України переконують: віднайдення саме цього «Святого воїна» в час війни є дуже гарним знаком для України.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. А ця унікальна кам’яна плита вже зовсім скоро поїде до Києва на дослідження і стане окрасою національного музею.

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