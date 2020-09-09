У Луцьку підліток під час прямої трансляції «залив» перцевим балончиком хлопця
Сьогодні, 22:44
У Луцьку молодик під час прямої трансляції розпилював в обличчя з перцевого балончика іншому хлопцю.
Відео опублікували у соцмережах, передає ВСН.
У коментарях під час ефіру хтось пропонував й заплатити, аби ще вдарити його.
Як пишуть у соцмережах, усе завершилося розмовою з поліцією
У коментарі журналістам ВСН провідний спеціаліст сектору комунікації ГУ Національної поліції у Волинській області Марина Балдич зазначила, що ніхто із цього приводу до поліції не звертався.
«Але за виявленим фактом у соцмережах ми зареєструємо у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Будемо з'ясовувати усі обставини», - сказала Марина Балдич.
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Відео опублікували у соцмережах, передає ВСН.
У коментарях під час ефіру хтось пропонував й заплатити, аби ще вдарити його.
Як пишуть у соцмережах, усе завершилося розмовою з поліцією
У коментарі журналістам ВСН провідний спеціаліст сектору комунікації ГУ Національної поліції у Волинській області Марина Балдич зазначила, що ніхто із цього приводу до поліції не звертався.
«Але за виявленим фактом у соцмережах ми зареєструємо у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Будемо з'ясовувати усі обставини», - сказала Марина Балдич.
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