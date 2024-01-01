У місті на Волині запрацював новий молодіжний центр

У місті на Волині запрацював новий молодіжний центр
15 березня у місті Нововолинську на мікрорайоні Шахтарський запрацював новий молодіжний центр із назвою "4.0".

Молодіжний центр у Нововолинську — це грантовий проєкт, розповіла Суспільному начальниця відділу міжнародного співробітництва, туризму і промоції виконкому міськради Олеся Сословська.

З її слів, торік місто спільно з громадською організацією "Молодіжні вітрила" виграли грант на суму понад 1 675 000 гривень на облаштування та проєктну діяльність центру. Ще майже пів мільйона гривень на ремонт виділили з бюджету громади.

Молодіжний центр розмістився у приміщенні розміром майже 100 квадратних метрів, яке пустувало, ремонт тривав з грудня 2023 року. У 5 кімнатах організовуватимуть зустрічі, навчання та тренінги.

Як додала Олеся Сословська, на базі нового молодіжного центру також функціонуватиме STEAM-лабораторія.

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Теги: молодіжний центр, Нововолинськ
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