У місті на Волині запрацював новий молодіжний центр

15 березня у місті Нововолинську на мікрорайоні Шахтарський запрацював новий молодіжний центр із назвою "4.0".Молодіжний центр у Нововолинську — це грантовий проєкт, розповіла Суспільному начальниця відділу міжнародного співробітництва, туризму і промоції виконкому міськрадиЗ її слів, торік місто спільно з громадською організацією "Молодіжні вітрила" виграли грант на суму понад 1 675 000 гривень на облаштування та проєктну діяльність центру. Ще майже пів мільйона гривень на ремонт виділили з бюджету громади.Молодіжний центр розмістився у приміщенні розміром майже 100 квадратних метрів, яке пустувало, ремонт тривав з грудня 2023 року. У 5 кімнатах організовуватимуть зустрічі, навчання та тренінги.Як додала Олеся Сословська, на базі нового молодіжного центру також функціонуватиме STEAM-лабораторія.