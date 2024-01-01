У прикордонній смузі Волині стали суворішими правила в’їзду





Про це повідомив начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський під час прес-конференції у п'ятницю, 15 березня, передає



За його словами, ці нововведення відбулися у зв’язку з тим, що Уряд України постановою № 1292 від 7 грудня вніс зміни до Постанови КМУ від 27 липня 1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим».



«Цими змінами зокрема передбачено, що громадяни України та інші особи можуть в'їжджати, перебувати та пересуватися, проживати або проводити будь-які роботи у прикордонній смузі, тобто на ділянці місцевості державного кордону на глибину 5 км, про наявності дозволу встановленого зразка.



Відсутність такого дозволу є порушенням правил прикордонного режиму та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті - це штраф на громадян від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів», - зазначив він.



Сергій Лозінський також назвав умови, як можна отримати цей дозвіл. До слова, видача таких дозволів здійснюється безплосередньо органами Державної прикордонної служби України. Тобто прикордонним загоном, який безпосередньо виконує завдання на тій чи іншій ділянці в межах території Волинської області.



«Для будь-якого громадянина потрібно звернутися на адресу 6-го прикордонного загону і такий дозвіл буде діяти в межах прикордонної смуги всієї Волинської області. Дозволи надаються на підставі звернень фізичних або юридичних осіб. Законодавець передбачив п'ять видів таких дозволів.



А саме: на в'їзд, перебування, проживання, здійснення робіт на території прикордонної смуги. У зверненні обов'язково потрібно вказувати вид дозволу, який хоче отримати заявник: один або декілька, або всі п'ять, залежно від потреб тих чи інших громадян чи організацій», - пояснив посадовець.



За його словами, для отримання такого дозволу можна скористатися доступними способами звернення: у паперовій формі з виконанням засобів поштового зв'язку, особисто через уповноважену особу та з використанням інтернету на електронну адресу 6-го прикордонного загону. Ці дозволи надаються на безоплатній основі впродовж 10 робочих днів від дня звернення у прикордонний загін.



«Щодо дозволу на проживання, то для мешканців населених пунктів розташованих у межах прикордонної смуги він надається безстроково. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків, опікунів, піклувальників або іншого законного представника.



Дозвіл на перебування працівників підприємств сфери обслуговування установ, організації, розташованих в межах прикордонної смуги, надається терміном на один рік», - уточнив Сергій Лозінський.



Він акцентував: є ще вимоги, за якими може бути відмовлено громадянам та організаціям у праві отримати дозвіл на перебування в прикордонній смузі. Також визначено категорію осіб, яким дозволи не потрібно отримувати.



Сергій Лозінський запевнив, що це дуже корисні зміни для прикордонників. Це дасть можливість контролювати пересування осіб та транспорту в прикордонній смузі, вести облік осіб, які намагатимуться вчинити будь-які дії, спрямовані на порушення державного кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відтепер громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право в’їжджати, перебувати, проживати або пересуватися в межах прикордонної смуги на підставі наявності дозволу встановленого зразка.Про це повідомив начальник Волинського прикордонного загонупід час прес-конференції у п'ятницю, 15 березня, передає ВСН За його словами, ці нововведення відбулися у зв’язку з тим, що Уряд України постановою № 1292 від 7 грудня вніс зміни до Постанови КМУ від 27 липня 1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим».«Цими змінами зокрема передбачено, що громадяни України та інші особи можуть в'їжджати, перебувати та пересуватися, проживати або проводити будь-які роботи у прикордонній смузі, тобто на ділянці місцевості державного кордону на глибину 5 км, про наявності дозволу встановленого зразка.Відсутність такого дозволу є порушенням правил прикордонного режиму та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті - це штраф на громадян від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів», - зазначив він.Сергій Лозінський також назвав умови, як можна отримати цей дозвіл. До слова, видача таких дозволів здійснюється безплосередньо органами Державної прикордонної служби України. Тобто прикордонним загоном, який безпосередньо виконує завдання на тій чи іншій ділянці в межах території Волинської області.«Для будь-якого громадянина потрібно звернутися на адресу 6-го прикордонного загону і такий дозвіл буде діяти в межах прикордонної смуги всієї Волинської області. Дозволи надаються на підставі звернень фізичних або юридичних осіб. Законодавець передбачив п'ять видів таких дозволів.А саме: на в'їзд, перебування, проживання, здійснення робіт на території прикордонної смуги. У зверненні обов'язково потрібно вказувати вид дозволу, який хоче отримати заявник: один або декілька, або всі п'ять, залежно від потреб тих чи інших громадян чи організацій», - пояснив посадовець.За його словами, для отримання такого дозволу можна скористатися доступними способами звернення: у паперовій формі з виконанням засобів поштового зв'язку, особисто через уповноважену особу та з використанням інтернету на електронну адресу 6-го прикордонного загону. Ці дозволи надаються на безоплатній основі впродовж 10 робочих днів від дня звернення у прикордонний загін.«Щодо дозволу на проживання, то для мешканців населених пунктів розташованих у межах прикордонної смуги він надається безстроково. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків, опікунів, піклувальників або іншого законного представника.Дозвіл на перебування працівників підприємств сфери обслуговування установ, організації, розташованих в межах прикордонної смуги, надається терміном на один рік», - уточнив Сергій Лозінський.Він акцентував: є ще вимоги, за якими може бути відмовлено громадянам та організаціям у праві отримати дозвіл на перебування в прикордонній смузі. Також визначено категорію осіб, яким дозволи не потрібно отримувати.Сергій Лозінський запевнив, що це дуже корисні зміни для прикордонників. Це дасть можливість контролювати пересування осіб та транспорту в прикордонній смузі, вести облік осіб, які намагатимуться вчинити будь-які дії, спрямовані на порушення державного кордону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію