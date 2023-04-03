Встиг попрощатися з мамою: що відомо про загиблих внаслідок детонації снаряда волинян





Про це Валентина Кренц. Зі слів жінки, загиблі чоловіки, ймовірно, загинули, коли розбирали снаряд.



На місці вибуху увесь день працювали слідчі. Територію огородили, окрім тіл знайшли ще орієнтовно пів сотні старих снарядів, сказав Суспільному капітан поліції Богдан Скучинський.



Як розповіла місцева жителька Ольга Вітюк, напередодні чула гучний вибух, який пролунав у лісі. Одразу після цього місцеві поїхали до лісу, щоб перевірити, що сталося. Про нещасний випадок односельців повідомила матір одного із загиблих чоловіків.



"Ті хлопці, що загинули, один із них з матір'ю телефоном говорив. Вона йому якраз дзвонила з Польщі, говорила з сином, коли вибухнуло, подзвонила у село", — додала Ольга Вітюк.



Один із тих, хто знайшов місце вибуху у лісі — Володимир. Зі слів чоловіка, троє його односельців загинули орієнтовно за 2 кілометри від Колпитова.



"Коли їх знайшли, вони вже не живі були. Прямо в ліс і там самосів, ялинки густі, там колії пориті, ще трактор ліг вчора", — говорить житель села Колпитів.



Як розповів Суспільному спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський, за фактом загибелі трьох людей розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з відміткою "нещасний випадок".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трьом чоловікам із села Колпитів, які 14 березня загинули в лісі внаслідок детонації снаряда часів Другої світової, було 27, 35 і 38 років. Один із них мав двоє дітей, ще один — одну дитину.Про це Суспільному розповіла працівниця сільради. Зі слів жінки, загиблі чоловіки, ймовірно, загинули, коли розбирали снаряд.На місці вибуху увесь день працювали слідчі. Територію огородили, окрім тіл знайшли ще орієнтовно пів сотні старих снарядів, сказав Суспільному капітан поліції Богдан Скучинський.Як розповіла місцева жителька, напередодні чула гучний вибух, який пролунав у лісі. Одразу після цього місцеві поїхали до лісу, щоб перевірити, що сталося. Про нещасний випадок односельців повідомила матір одного із загиблих чоловіків."Ті хлопці, що загинули, один із них з матір'ю телефоном говорив. Вона йому якраз дзвонила з Польщі, говорила з сином, коли вибухнуло, подзвонила у село", — додала Ольга Вітюк.Один із тих, хто знайшов місце вибуху у лісі —Зі слів чоловіка, троє його односельців загинули орієнтовно за 2 кілометри від Колпитова."Коли їх знайшли, вони вже не живі були. Прямо в ліс і там самосів, ялинки густі, там колії пориті, ще трактор ліг вчора", — говорить житель села Колпитів.Як розповів Суспільному спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині, за фактом загибелі трьох людей розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з відміткою "нещасний випадок".

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