Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14° тепла, в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 11-13° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14° тепла, в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 11-13° тепла.
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