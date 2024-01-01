Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.



Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14° тепла, в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 11-13° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.Вітер південний, 5-10 м/с.Температура по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14° тепла, в Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 11-13° тепла.

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