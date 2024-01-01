Звіт комісії ООН: росіяни постійно катують українських полонених
Сьогодні, 19:12
Українські військовополонені та цивільні особи зазнають постійних катувань у російському полоні.
Про це йдеться у звіті Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, інформує в телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У поточній доповіді Комісія зосередила свою увагу на випадках катування українських військовополонених та описала моторошне поводження із ними в декількох місцях позбавлення волі в російській Федерації.
«Ми занепокоєні масштабами, тривалістю і тяжкістю розслідуваних Комісією порушень і злочинів, а також їхнім впливом на потерпілих та постраждалі громади», – заявив Голова Комісії Ерік Мьосе.
Нові докази підтверджують попередні висновки Комісії про те, що практика застосування тортур до цивільних, до якої вдається російська влада в Україні та російській федерації, є поширеною та систематичною.
Висновки Комісії свідчать про необхідність проведення подальших розслідувань, зокрема з метою встановлення, чи можуть деякі з виявлених інцидентів прирівнюватися до злочинів проти людяності. Комісія наново наголошує на важливості забезпечення ідентифікації злочинців та притягнення їх до відповідальності.
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Про це йдеться у звіті Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, інформує в телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У поточній доповіді Комісія зосередила свою увагу на випадках катування українських військовополонених та описала моторошне поводження із ними в декількох місцях позбавлення волі в російській Федерації.
«Ми занепокоєні масштабами, тривалістю і тяжкістю розслідуваних Комісією порушень і злочинів, а також їхнім впливом на потерпілих та постраждалі громади», – заявив Голова Комісії Ерік Мьосе.
Нові докази підтверджують попередні висновки Комісії про те, що практика застосування тортур до цивільних, до якої вдається російська влада в Україні та російській федерації, є поширеною та систематичною.
Висновки Комісії свідчать про необхідність проведення подальших розслідувань, зокрема з метою встановлення, чи можуть деякі з виявлених інцидентів прирівнюватися до злочинів проти людяності. Комісія наново наголошує на важливості забезпечення ідентифікації злочинців та притягнення їх до відповідальності.
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