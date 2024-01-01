В Україні через блокаду польського кордону подешевшало борошно

В Україні через блокаду польського кордону подешевшало борошно
В Україні з початку березня почало поступово дешевшати пшеничне борошно через проблеми з транзитом через Польщу, де фермери постійно блокують кордони.

Про це пише профільне інформаційно-аналітичне видання «АПК-Інформ», повідомляє Громадське.

Як відзначає видання, надмірна кількість пропозицій борошна та помірний попит як внутрішніх, так і експортноорієнтованих компаній продовжують чинити тиск на ціни.

Продати борошно на експорт майже не вдається через страйки на польських кордонах, що також впливає на поступове зниження цін.

Так, з початку місяця ціни на борошно вищого ґатунку знизились на 100-300 грн за тонну і станом на 15 березня фіксуються переважно в межах 9700-11100 грн за тонну.

Чому протестують поляки?

Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС.

Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Вони блокували рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».

Польські ЗМІ навіть писали, що Україна та Польща нібито ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Проте в Мінвідновлення України заперечили інформацію про такі переговори.

Через блокаду українська економіка зазнала вже мільярда євро збитків, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.

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Теги: Польща, фермери, блокада
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