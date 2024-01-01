В Україні через блокаду польського кордону подешевшало борошно





Про це пише профільне інформаційно-аналітичне видання «АПК-Інформ», повідомляє



Як відзначає видання, надмірна кількість пропозицій борошна та помірний попит як внутрішніх, так і експортноорієнтованих компаній продовжують чинити тиск на ціни.



Продати борошно на експорт майже не вдається через страйки на польських кордонах, що також впливає на поступове зниження цін.



Так, з початку місяця ціни на борошно вищого ґатунку знизились на 100-300 грн за тонну і станом на 15 березня фіксуються переважно в межах 9700-11100 грн за тонну.



Чому протестують поляки?



Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС.



Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Вони блокували рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».



Польські ЗМІ навіть писали, що Україна та Польща нібито ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Проте в Мінвідновлення України заперечили інформацію про такі переговори.



Через блокаду українська економіка зазнала вже мільярда євро збитків, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з початку березня почало поступово дешевшати пшеничне борошно через проблеми з транзитом через Польщу, де фермери постійно блокують кордони.Про це пише профільне інформаційно-аналітичне видання «АПК-Інформ», повідомляє Громадське Як відзначає видання, надмірна кількість пропозицій борошна та помірний попит як внутрішніх, так і експортноорієнтованих компаній продовжують чинити тиск на ціни.Продати борошно на експорт майже не вдається через страйки на польських кордонах, що також впливає на поступове зниження цін.Так, з початку місяця ціни на борошно вищого ґатунку знизились на 100-300 грн за тонну і станом на 15 березня фіксуються переважно в межах 9700-11100 грн за тонну.Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС.Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Вони блокували рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».Польські ЗМІ навіть писали, що Україна та Польща нібито ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Проте в Мінвідновлення України заперечили інформацію про такі переговори.Через блокаду українська економіка зазнала вже мільярда євро збитків, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.

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