«Вони всі під кайфом»: у США щури з’їли марихуану в управлінні поліції





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Як повідомила членам міської ради на засіданні Комітету з питань кримінального правосуддя суперінтендант поліції Енн Кіркпатрік, напівзруйнована будівля кишить тарганами і пліснявою, а ліфти та санвузли не працюють.



«Не можна говорити, що цінуєш своїх працівників і одночасно дозволяти їм працювати в неприйнятних умовах», - сказала Кіркпатрік. Вона зазначила, що щури, які переповнюють будівлю, також поїдають наркотики, які зберігаються в кімнаті для зберігання доказів.



«Щури їдять нашу марихуану. Вони всі під кайфом», - зазначила вона.



Кіркпатрік каже, що людей, які бажають вступити на службу в поліцію, не привозять до штаб-квартири, оскільки стан будівлі може бути "величезною перешкодою", а також через екскременти гризунів на столах офіцерів. Поширені проблеми з технічним обслуговуванням і існує небезпека зараження пліснявою.



Занепокоєння щодо занепаду будівлі підштовхує місто до перенесення управління поліції до офісної будівлі в центрі міста на наступні десять років, поки чиновники не знайдуть постійне приміщення. Члени міської ради схвалили договір оренди нового приміщення, після чого питання буде винесене на голосування повного складу ради.



Новоорлеанська телестанція WDSU повідомила, що будівля перебуває в аварійному стані вже понад 15 років. У поліцейському сховищі доказів також з'явилися опосуми і пліснява, повідомляє телеканал.



Головний адміністративний директор Гілберт Монтаньо заявив, що місто заплатить загальну базову орендну плату в розмірі 7,6 мільйонів доларів із загального фонду протягом 10-річного періоду, повідомляє NOLA, зазначивши, що ремонт існуючої будівлі коштував би втричі більше.



Монтаньо додав, що штаб-квартира - не єдина проблемна будівля міста: «Чесно кажучи, я передбачаю, що більшість органів кримінального правосуддя, ймовірно, доведеться тимчасово розмістити в інших будівлях, тому що в міру того, як ми продовжуватимемо розв'язувати проблеми цих старих напівзруйнованих будівель, вони ставатимуть все гіршими і гіршими».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пацюки, що заполонили штаб-квартиру поліції Нового Орлеана у США, «кайфують» від марихуани, що знаходиться в кімнаті для зберігання доказів.Про це повідомляє Associated Press Як повідомила членам міської ради на засіданні Комітету з питань кримінального правосуддя суперінтендант поліції, напівзруйнована будівля кишить тарганами і пліснявою, а ліфти та санвузли не працюють.«Не можна говорити, що цінуєш своїх працівників і одночасно дозволяти їм працювати в неприйнятних умовах», - сказала Кіркпатрік. Вона зазначила, що щури, які переповнюють будівлю, також поїдають наркотики, які зберігаються в кімнаті для зберігання доказів.«Щури їдять нашу марихуану. Вони всі під кайфом», - зазначила вона.Кіркпатрік каже, що людей, які бажають вступити на службу в поліцію, не привозять до штаб-квартири, оскільки стан будівлі може бути "величезною перешкодою", а також через екскременти гризунів на столах офіцерів. Поширені проблеми з технічним обслуговуванням і існує небезпека зараження пліснявою.Занепокоєння щодо занепаду будівлі підштовхує місто до перенесення управління поліції до офісної будівлі в центрі міста на наступні десять років, поки чиновники не знайдуть постійне приміщення. Члени міської ради схвалили договір оренди нового приміщення, після чого питання буде винесене на голосування повного складу ради.Новоорлеанська телестанція WDSU повідомила, що будівля перебуває в аварійному стані вже понад 15 років. У поліцейському сховищі доказів також з'явилися опосуми і пліснява, повідомляє телеканал.Головний адміністративний директорзаявив, що місто заплатить загальну базову орендну плату в розмірі 7,6 мільйонів доларів із загального фонду протягом 10-річного періоду, повідомляє NOLA, зазначивши, що ремонт існуючої будівлі коштував би втричі більше.Монтаньо додав, що штаб-квартира - не єдина проблемна будівля міста: «Чесно кажучи, я передбачаю, що більшість органів кримінального правосуддя, ймовірно, доведеться тимчасово розмістити в інших будівлях, тому що в міру того, як ми продовжуватимемо розв'язувати проблеми цих старих напівзруйнованих будівель, вони ставатимуть все гіршими і гіршими».

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