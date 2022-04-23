Кількість загиблих в Одесі зросла до 16

Станом на 17:00 сьогодні, 15 березня, вже відомо про 16 загиблихПро це у телеграмі інформує ДСНС.«Станом на зараз відомо про 16 загиблих, серед них співробітник ДСНС. Рятувальники прибули для надання допомоги постраждалим, коли росіяни завдали повторного удару», - йдеться у повідомленні.73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.«На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого… Мої співчуття рідним та близьким наших полеглих Героїв, вся родина МВС сумує разом з вами. Вічна пам’ять кожному», - зазначив міністр внутрішніх справ України