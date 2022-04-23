Кількість загиблих в Одесі зросла до 16
Сьогодні, 17:27
Станом на 17:00 сьогодні, 15 березня, вже відомо про 16 загиблих унаслідок ракетного удару російської армії по Одесі.
Про це у телеграмі інформує ДСНС.
«Станом на зараз відомо про 16 загиблих, серед них співробітник ДСНС. Рятувальники прибули для надання допомоги постраждалим, коли росіяни завдали повторного удару», - йдеться у повідомленні.
73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
«На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого… Мої співчуття рідним та близьким наших полеглих Героїв, вся родина МВС сумує разом з вами. Вічна пам’ять кожному», - зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі інформує ДСНС.
«Станом на зараз відомо про 16 загиблих, серед них співробітник ДСНС. Рятувальники прибули для надання допомоги постраждалим, коли росіяни завдали повторного удару», - йдеться у повідомленні.
73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
«На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого… Мої співчуття рідним та близьким наших полеглих Героїв, вся родина МВС сумує разом з вами. Вічна пам’ять кожному», - зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через грип дві школи на Волині працюють дистанційно
Сьогодні, 17:47
Кількість загиблих в Одесі зросла до 16
Сьогодні, 17:27
Автівка збила жінку на «зебрі» в Луцьку
Сьогодні, 17:11
Унаслідок ракетної атаки рф в Одесі загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»
Сьогодні, 17:09