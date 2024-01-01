Автівка збила жінку на «зебрі» в Луцьку





Про це інформує



15 березня у Луцьку на вулиці Конякіна водійка на автомобілі марки «Opel» збила жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому переході.



«Пішохідка переходила дорогу по пішохідному переході, а водійка мчала і збила її. Постраждалу високо підкинуло і вона напевно сильно вдарилася головою об асфальт», - розповів очевидець.



Люди, що були поряд місця аварії відразу викликали карету швидкої допомоги, яка приїхала за декілька хвилин та госпіталізувала потерпілу.



Рух у зв'язку з ДТП на вулиці Конякіна ускладнений.



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