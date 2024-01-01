Автівка збила жінку на «зебрі» в Луцьку

Автівка збила жінку на «зебрі» в Луцьку
Під колеса автомобіля «Opel» у Луцьку потрапила жінка, яка переходила дорогу по «зебрі» на вулиці Конякіна.

Про це інформує ГІТ.

15 березня у Луцьку на вулиці Конякіна водійка на автомобілі марки «Opel» збила жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому переході.
Автівка збила жінку на «зебрі» в Луцьку

«Пішохідка переходила дорогу по пішохідному переході, а водійка мчала і збила її. Постраждалу високо підкинуло і вона напевно сильно вдарилася головою об асфальт», - розповів очевидець.
Автівка збила жінку на «зебрі» в Луцьку

Люди, що були поряд місця аварії відразу викликали карету швидкої допомоги, яка приїхала за декілька хвилин та госпіталізувала потерпілу.
Автівка збила жінку на «зебрі» в Луцьку
Автівка збила жінку на «зебрі» в Луцьку
Автівка збила жінку на «зебрі» в Луцьку

Рух у зв'язку з ДТП на вулиці Конякіна ускладнений.
Автівка збила жінку на «зебрі» в Луцьку

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Теги: ДТП, Луцьк
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