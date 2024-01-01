Унаслідок ракетної атаки рф в Одесі загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»
Сьогодні, 17:09
Унаслідок російської ракетної атаки в Одесі 15 березня загинули ексзаступник мера Сергій Тетюхін та командир батальйону “Цунамі” Олександр Гостіщев.
Про це повідомив депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов у Фейсбуці, передає Укрінформ.
“Братики. Помстимося. Олександр Гостіщев, дякую, що міг вважати тебе своїм другом. Сергій Тетюхін, дякую тобі. Ти був справжній. Виділявся з оточення. Справжністю”, - написав він.
Нагадаємо, що росія вдарила Іскандерами по Одесі.
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Про це повідомив депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов у Фейсбуці, передає Укрінформ.
“Братики. Помстимося. Олександр Гостіщев, дякую, що міг вважати тебе своїм другом. Сергій Тетюхін, дякую тобі. Ти був справжній. Виділявся з оточення. Справжністю”, - написав він.
Нагадаємо, що росія вдарила Іскандерами по Одесі.
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