Унаслідок ракетної атаки рф в Одесі загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»

Унаслідок ракетної атаки рф в Одесі загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»
Унаслідок російської ракетної атаки в Одесі 15 березня загинули ексзаступник мера Сергій Тетюхін та командир батальйону “Цунамі” Олександр Гостіщев.

Про це повідомив депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Братики. Помстимося. Олександр Гостіщев, дякую, що міг вважати тебе своїм другом. Сергій Тетюхін, дякую тобі. Ти був справжній. Виділявся з оточення. Справжністю”, - написав він.
Унаслідок ракетної атаки рф в Одесі загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»


Нагадаємо, що росія вдарила Іскандерами по Одесі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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