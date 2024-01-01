Унаслідок ракетної атаки рф в Одесі загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»

Сергій Тетюхін та командир батальйону “Цунамі” Олександр Гостіщев.



Про це повідомив депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов у Фейсбуці, передає



“Братики. Помстимося. Олександр Гостіщев, дякую, що міг вважати тебе своїм другом. Сергій Тетюхін, дякую тобі. Ти був справжній. Виділявся з оточення. Справжністю”, - написав він.





Нагадаємо, що росія вдарила Іскандерами по Одесі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок російської ракетної атаки в Одесі 15 березня загинули ексзаступник мерата командир батальйону “Цунамі”Про це повідомив депутат Одеської міської радиу Фейсбуці, передає Укрінформ “Братики. Помстимося. Олександр Гостіщев, дякую, що міг вважати тебе своїм другом. Сергій Тетюхін, дякую тобі. Ти був справжній. Виділявся з оточення. Справжністю”, - написав він.Нагадаємо, що

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